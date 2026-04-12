«The Rock» η απόλυτη ταινία δράσης του 1996

Προτεινόμενη ταινία για απόψε: «Ο Βράχος» με το φοβερό soundtrack του Hans Zimmer. Η ταινία είναι αφιερωμένη στον μεγάλο παραγωγό Don Simpson, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πέντε μήνες πριν την πρεμιέρα. Ήταν ο μόνιμος συνεργάτης του Jerry Bruckheimer από την εποχή του Top Gun.

Τα περισσότερα γυρίσματα έγιναν στο πραγματικό Αλκατράζ. Μετά το κλείσιμο των φυλακών λειτουργεί εδώ και χρόνια ως εθνικό πάρκο. Η εισαγωγή είναι τρομερή σε συναίσθημα.

Για τις ανάγκες του έργου δεν γινόταν να κλείσει τελείως το Αλκατράζ, γι’ αυτό ανάμεσα στα γυρίσματα περιφέρονταν και τουρίστες.

Μπορούμε να πούμε ότι η δεκαετία του 1990 ήταν από τις πιο δημιουργικές στο Cinema (το 1997 ήρθαν και τα Village στην Ελλάδα). Ο Βράχος του Michael Bay (Bad Boys, Armageddon, Τransformers, Pearl Harbor, The Island) είναι πλέον κλασική περιπέτεια δράσης. Σχεδόν όλοι την έχουμε δει και σε κάθε ευκαιρία την ξαναβλέπουμε. Το soundtrack του Hans Zimmer μαζί με τον Nick – Glennie Smith είναι από τα καλύτερα και πιο χαρακτηριστικά όχι μόνο στον κινηματογράφο, αλλά και στη μουσική γενικότερα.

Δύσκολα γυρίζονται στις μέρες μας τέτοιου είδους ταινίες.

Ο Sean Connery (John Patrick Mason) παραμένει αξεπέραστος στον ρόλο του. Ο Nicolas Cage (Dr. Stanley Goodspeed) βρισκόταν στα καλύτερά του. Όσο για τον Στρατηγό General Francis X. Hummel, τον Ed Harris, τα λόγια είναι περιττά. Από τις κορυφαίες ερμηνείες στην καριέρα του. Ο ίδιος έγινε ο ρόλος. Στο σενάριο βρίσκονται οι David Weisberg και Douglas Cook.

Στην ταινία παίζουν ο πάντα δυνατός David Morse (Major Tom Baxter) και ο Michael Biehn (as Commander Anderson – πέφτει ηρωικά) από τον πρώτο Εξολοθρευτή του 1984. All Time Classic φιγούρα και ο William Forsythe (Το Τίμημα του Αίματος) που υποδύεται τον Ernest Paxton του FBI. Στο έργο εμφανίζεται και η Claire Forlani (η κόρη του Μason, as Jade Angelou) από το Meet Joe Black. Tη μνηστή του Stanley (Cage) υποδύεται η Vanessa Marcil (as Carla), γνωστή από τις τηλεοπτικές σειρές Beverly Hills 90210 και Las Vegas. O Δντής του FBI είναι ο John Spencer (Black Rain, Sea of Love, Οριακές Διαπραγματεύσεις) as Director Womack (How’s your bowling arm?).

Eντυπωσιακή είναι η καταδίωξη στους δρόμους του San Francisco (πολλές ταινίες έχουν γυριστεί – θα θυμάστε και Βασικό Ένστικτο). Η διάσημη φυλακή του Alcatraz είναι η ταυτότητα του έργου.

Η σκηνή στα ντους είναι από τις πιο εντυπωσιακές (γεμάτη αδρεναλίνη) στον κινηματογράφο. Η μονάδα των πεζοναυτών (τα βατράχια) σημαδεύεται από ψηλά. Ο «Όρκος των Πεζοναυτών» (Marines) δεν τους επιτρέπει να παραδόσουν τα όπλα τους. Ο Στρατηγός Hummel επιμένει στη διαταγή του. Εκείνη τη στιγμή είναι όλοι νευρικοί, με το δάχτυλο στη σκανδάλη που λέμε. Δεν θέλει και πολύ να συμβεί το μοιραίο. Kάτι πέφτει και…η συνέχεια επί της οθόνης…

Cease fire!

Από μαρτυρίες αληθινών πεζοναυτών (υπάρχει Bonus track στο DVD), η συγκεκριμένη σκηνή δεν μπορεί να συμβεί σε αληθινή μάχη, στην πραγματικότητα δηλαδή. Ο ανιχνευτής ασφαλίζει πρώτα το χώρο (κάτι που δεν γίνεται – δεν ελέγχει από ψηλά). Όταν είναι σίγουρος ότι η περιοχή είναι ασφαλής, τότε δίνει σήμα στη μονάδα του να ακολουθήσει. Ωστόσο είναι μια πολύ δυνατή σκηνή με ηρωισμό. Ακούγοντας τα όσα γίνονται, ανεβαίνει και ο τελευταίος πεζοναύτης, για να πέσει…(απόλυτα δικαιολογημένη η αντίδραση του. Σκοτώνονται οι συνάδελφοί – οι συμπολεμιστές του και δεν είναι δυνατόν να μην εμπλακεί και αυτός).

Welcome to the Rock!

Aπό τις πιο εμβληματικές εισαγωγές στον κινηματογράφο:

Toυ Θοδωρή Καλιμτζάκη