Νίκος Καλογερόπουλος: Σήμερα στις 12:00 το τελευταίο “αντίο” στον σπουδαίο ηθοποιό

Στις 12:00 σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστή η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν το «Σπίτι του Ηθοποιού», τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του.

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Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος. Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν “Το Σπίτι του Ηθοποιού”. ALPHA BANK IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719 Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».



Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή έχοντας συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου των δεκαετιών του ’80 και του ’90 και αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα.



Τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο και άφησε την τελευταία του πνοή σε δημόσιο νοσοκομείο.



Με τη χαρακτηριστική παρουσία και τον ιδιαίτερο ερμηνευτικό του τρόπο, που τον έκανε αμέσως αναγνωρίσιμο στο κοινό, ο Καλογερόπουλος διέγραψε μια πολυδιάστατη διαδρομή στον χώρο της τέχνης. Εργάστηκε στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, ενώ στην πορεία ασχολήθηκε επίσης με τη σκηνοθεσία και το σενάριο, αλλά και με την ποίηση και το τραγούδι.



Στη μακρά καλλιτεχνική του πορεία συμμετείχε σε παραγωγές που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Από το «Μάθε παιδί μου γράμματα» και τη «Λούφα και Παραλλαγή» μέχρι το «Ρεμπέτικο» και το τηλεοπτικό «Κάμπινγκ», ο Νίκος Καλογερόπουλος έδωσε το «παρών» σε έργα που αγαπήθηκαν από το κοινό και παραμένουν σημεία αναφοράς της νεότερης ελληνικής καλλιτεχνικής παραγωγής.