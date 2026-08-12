Σήμερα στις 11:30 στο Χαλάνδρι το τελευταίο “αντίο” στον Στέλιο Ράμφο

Το τελευταίο “αντίο” θα πουν σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 11:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου συγγενείς και φίλοι στον συγγραφέα και φιλόσοφο Στέλιο Ράμφο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία» ή όποιο άλλο επιθυμεί ο καθένας.

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Όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα, με κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα θα γίνει δημοσία δαπάνη.

Ποιος ήταν ο Στέλιος Ράμφος

Ο Στέλιος Ράμφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και ιδιαίτερα παραγωγική πορεία στον χώρο της φιλοσοφίας και των γραμμάτων.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 και αρχικά σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1965 έφυγε για το Παρίσι, όπου στράφηκε στη Φιλοσοφία και συνέχισε τις σπουδές του. Από το 1969 έως το 1974 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα.

Στη διάρκεια της πολυετούς πνευματικής του πορείας ασχολήθηκε με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη φιλοσοφία και τη θρησκεία έως την ψυχολογία, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα. Σημαντικό μέρος του έργου του επικεντρώθηκε στην προσπάθεια ερμηνείας του νεότερου ελληνισμού και στον τρόπο με τον οποίο το Βυζάντιο και η ορθόδοξη παράδοση επηρέασαν τη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης.

Μέσα από τα βιβλία και τις μελέτες του επιχείρησε να φέρει σε διάλογο την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, τη χριστιανική και πατερική παράδοση με τη νεότερη δυτική σκέψη, αναζητώντας τις βαθύτερες αιτίες συμπεριφορών και αντιλήψεων της ελληνικής κοινωνίας.

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στον δημόσιο διάλογο. Με ομιλίες, διαλέξεις, συνεντεύξεις και παρεμβάσεις τοποθετούνταν συχνά για την πολιτική, την Παιδεία, τη θρησκεία, αλλά και για τη σχέση του ατόμου με την κοινωνία. Οι απόψεις του προκαλούσαν συχνά συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, αποτελώντας για δεκαετίες σημείο αναφοράς στον δημόσιο χώρο.

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Υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγικός συγγραφέας, με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ οι διαλέξεις και οι κύκλοι μαθημάτων που πραγματοποιούσε επί σειρά ετών προσέλκυαν μεγάλο ενδιαφέρον.

Στο έργο του συναντώνται θέματα που εκτείνονται από την αρχαία ελληνική σκέψη και την Ορθοδοξία μέχρι το συλλογικό φαντασιακό και την ψυχολογική προσέγγιση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

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Με τον θάνατό του ολοκληρώνεται μια μακρά διαδρομή στη σύγχρονη ελληνική πνευματική ζωή. Ο Στέλιος Ράμφος αφήνει πίσω του ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο και μια πνευματική παρακαταθήκη που προκάλεσε συζητήσεις, συμφωνίες αλλά και έντονες διαφωνίες, έχοντας ως σταθερό άξονα την αναζήτηση της ελληνικής αυτογνωσίας.