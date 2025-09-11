Τάκης Χατζής: “Αρπάχτηκε” on air με τον Θόδωρο Μαργαρίτη – «Είσαι δεξιός του κερατά» (vid)

Σε έντονη αντιπαράθεση ήρθαν ο Τάκης Χατζής και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρος Μαργαρίτης, στον «αέρα» της εκπομπής «MEGA News Talk» το βράδυ της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου. Η συζήτηση για το ενδεχόμενο κρατικοποίησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος άναψε τα αίματα, με τους δύο άντρες να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες.

Ο διάλογος ξεκίνησε όταν ο Τάκης Χατζής ρώτησε τον καλεσμένο του για το ζήτημα της τράπεζας. Όταν ο βουλευτής προσπάθησε να αποφύγει την ευθεία απάντηση, ο δημοσιογράφος αντέδρασε έντονα.

«Μου λέτε άλλα πράγματα, σας κάνω μία συγκεκριμένη ερώτηση! Αυτό ρωτάω, απαντήστε μου», είπε ο Τάκης Χατζής.

Ο Θόδωρος Μαργαρίτης απάντησε με μια ερώτηση για την αναπτυξιακή τράπεζα, προκαλώντας την περαιτέρω αντίδραση του παρουσιαστή.

«Μου κάνετε τον έξυπνο τώρα… μπορείτε να απαντήσετε, κύριε; Είσαι με τους πλούσιους τότε!», τόνισε ο Τάκης Χατζής, ανεβάζοντας τους τόνους.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε, με τον παρουσιαστή να επιμένει. Σε κάποιο σημείο, ο Τάκης Χατζής απευθύνθηκε ξανά στον καλεσμένο του με μια φράση που προκάλεσε αίσθηση: «Όλοι έχουν γράψει στην Καθημερινή, τι πάει να πει αυτό; Και τι σημασία έχει αυτό; Εσύ δεν είσαι κομμουνιστής, εσύ είσαι δεξιός του κερατά!».

