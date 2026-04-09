Survivor: Αποχώρησε οικειοθελώς η Κωνσταντίνα Μπακαρού λόγω τραυματισμού – Σε σοκ οι συμπαίκτες της

Το Survivor Ελλάδας συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, όμως οι τελευταίες εξελίξεις έφεραν μια γεύση πικρίας στο ριάλιτι. Η Κωνσταντίνα Μπακαρού, μία από τις πιο μαχητικές παρουσίες του παιχνιδιού, ανακοίνωσε την οικειοθελή της αποχώρηση, προκαλώντας έντονη συναισθηματική φόρτιση στην παραλία.

Η ατμόσφαιρα στο παιχνίδι είναι ήδη τεταμένη, ενώ το επερχόμενο Πάρτι της Ένωσης θα έχει μια ιδιαίτερη χροιά, καθώς θα φέρει κοντά τους «Αθηναίους» και τους «Επαρχιώτες».

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο τραυματισμός της Κωνσταντίνας στο πόδι αποδείχθηκε η χαριστική βολή για την παραμονή της στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης της Κωνσταντίνας

Στο τελευταίο συμβούλιο, ο Γιώργος Λιανός έδωσε τον λόγο στην παίκτρια, η οποία ανέφερε ότι η γνωμάτευση του γιατρού ήταν ξεκάθαρη και ότι ο τραυματισμός της δεν της επιτρέπει να επιστρέψει στους στίβους μάχης.

«Σήμερα δεν θα περάσω σε μονομαχία. Ο γιατρός μου είπε ότι δεν θα μπορέσω να συνεχίσω στο παιχνίδι λόγω του ποδιού μου. Δυστυχώς δεν θέλω να κάθομαι άλλο στον πάγκο. Εγώ ήρθα για να αγωνιστώ και όχι να παρακολουθώ», δήλωσε η Κωνσταντίνα Μπακαρού.

