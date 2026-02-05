Η επιστροφή του Survivor 2026 στους δέκτες μας το βράδυ της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου επιφύλασσε εξελίξεις που άλλαξαν πλήρως τις ισορροπίες ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η βραδιά ξεκίνησε με έντονη φόρτιση, καθώς πέντε παίκτες από την ομάδα των Επαρχιωτών, οι Χρήστος Μυλωνάς, Γιάννης Ρέβης, Σταύρος Φλώρος, Μιχάλης Σηφάκης και Γιώργος Πολύχρονος, βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να διεκδικούν την παραμονή τους στο ριάλιτι επιβίωσης.

Η μεγαλύτερη έκπληξη ωστόσο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του συμβουλίου του νησιού. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στους παρευρισκόμενους πως η ομάδα των Αθηναίων χάνει ένα βασικό της στέλεχος, καθώς ο Γιώργος Τσουκαλάς αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς για προσωπικούς λόγους.

Η είδηση αυτή προκάλεσε σοκ στους συμπαίκτες του, καθώς κανείς δεν περίμενε μια τέτοια εξέλιξη σε αυτό το χρονικό σημείο του παιχνιδιού.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον στράφηκε στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του τηλεοπτικού κοινού. Οι τηλεθεατές επέλεξαν να κρατήσουν στον Άγιο Δομίνικο τους Μιχάλη Σηφάκη, Γιώργο Πολύχρονο και Σταύρο Φλώρο, αφήνοντας την τύχη των υπόλοιπων δύο στους ίδιους.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την τελική μονομαχία ανάμεσα στον Γιάννη Ρέβη και τον Χρήστο Μυλωνά. Οι δύο άνδρες πάλεψαν σκληρά στον στίβο μάχης για την τελευταία ευκαιρία παραμονής, όμως ηττημένος αναδείχθηκε ο Χρήστος Μυλωνάς.