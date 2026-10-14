Στέφανος Κωνσταντινίδης για Ευλαμπία Ρέβη – Γιώργο Κουρδή: “Πολύ σημαντική ημέρα για τη δημοσιογραφία”

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης σχολίασε μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Τετάρτης (14/10), τη δικαστική δικαίωση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή στη διαμάχη τους με τον ΣΚΑΪ. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ενδεχόμενο άσκησης έφεσης από τον τηλεοπτικό σταθμό, τονίζοντας τη σημασία της απόφασης για τον δημοσιογραφικό κλάδο.

“Θα προχωρήσει σε έφεση ο ΣΚΑΙ. Τα παιδιά δικαιώθηκαν, πληρώθηκαν και αποζημιώθηκαν. Δεν δούλευαν από το καλοκαίρι τα παιδιά, οπότε είναι και θέμα βιοπορισμού. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη δημοσιογραφία. Ο ΣΚΑΙ θα πάει σε έφεση”, είπε αρχικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

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“Όμως, εδώ τι σου λέει λοιπόν το δικαστήριο, ό,τι ότι συμφωνήσεις δημοσιογράφε με το κανάλι σου, με την εφημερίδα σου, με το μέσο σου, οφείλει το μέσο, η εφημερίδα, το κανάλι να το τηρεί στο ολόκληρο, αλλιώς θα αποζημιωθείς. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό”, είπε κλείνοντας ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.