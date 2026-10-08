Ένταση on air ανάμεσα σε Μαίρη Αυγερινοπούλου και Στέφανο Κωνσταντινίδη: “Εγώ δεν είμαι καθόλου κίτρινη” – “Θα μας τρελάνεις τώρα;”

Η Μαίρη Αυγερινοπούλου ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση on air με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη το πρωί της Πέμπτης (8/10), με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην εκπομπή “Super Κατερίνα“. Η συζήτηση πήρε διαφορετική τροπή όταν η Μαίρη Αυγερινοπούλου αναφέρθηκε στη Χαρούλα Αλεξίου, σχολιάζοντας τα όσα είχε προηγουμένως πει ο ραδιοφωνικός παραγωγός. Οι διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν στον αέρα προκάλεσαν ένταση ανάμεσα στους δύο συνεργάτες.

“Η Χαρούλα Αλεξίου υπήρξε και η δική μου πρώτη συνέντευξη. Στην «Επικαιρότητα», μία εφημερίδα που δεν υπάρχει πια. Ήταν η πρώτη μου συνέντευξη, στο σπίτι της στο Κουκάκι. Η Χαρούλα αγαπάει τους νέους ανθρώπους, είναι κοντά στους νέους ανθρώπους. Ήταν κι άλλα τα χρόνια τότε… Και μη ξεχνάμε, ότι ο αδελφός του -χωρίς να μειώνω την αξία του Ποσειδώνα- ήταν από τους κορυφαίους παραγωγούς της MINOS. Η Χαρούλα ήταν στη MINOS. Δηλαδή ήταν άλλες οι σχέσεις εταιρίας δημοσιογράφων και ραδιοφώνων”, είπε η Μαίρη Αυγερινοπούλου.

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Ενώ ο Στέφανος Κωνσταντινίδης τότε μην την σειρά του της απάντησε: “Μου το χάλασες τώρα ρε παιδάκι μου… Τώρα αυτό βρήκες να πεις; Ας μέναμε στο ότι η κα Αλεξίου εμπιστεύεται νέους ανθρώπους…”. “Δεν το είπε για κακό”, έσπευσε να επισημάνει η Κατερίνα Καινούργιου.

“Να σου πω, επειδή εγώ δεν είμαι καθόλου κίτρινη και οι αλήθειες μου είναι μπροστά και πίσω τα ίδια λόγια… Πραγματικά λέω ότι η Χαρούλα εμπιστευόταν νέα παιδιά… Και ο Ποσειδώνας νέο παιδί ήταν. Όπως ήμουν κι εγώ ένα νέο παιδί που με εμπιστεύτηκε. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Εγώ δε μπορώ αυτά τα γύρω γύρω και να βγαίνουν λάθος μηνύματα”, επισήμανε η Μαίρη Αυγερινοπούλου.

“Εσύ δεν είπες ότι ο αδελφός του ήταν στη MINOS και γι’ αυτό πήρε τον Ποσειδώνα; Θα μας τρελάνεις τώρα;” είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, με την Μαίρη Αυγερινοπούλου να απαντά: “Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Εσύ το γυρίζεις έτσι. Κάνεις λάθος. Εγώ δεν θέλω να λέγονται τέτοια πράγματα και να παρερμηνεύονται”.