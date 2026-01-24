Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Σία Κοσιώνη: Εισήχθη στη ΜΕΘ με πνευμονία

Οι γιατροί παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας της

Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:24

Στη ΜΕΘ με πνευμονία εισήχθη την Πέμπτη 22/1 η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ Σία Κοσιώνη.

Συγκεκριμένα, η Σία Κοσιώνη εισήχθη στη ΜΕΘ μεγάλου νοσοκομείου για προληπτικούς λόγους καθώς έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας της.

Η έμπειρη δημοσιογράφος είχε αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή την Πέμπτη 22/1 και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

