Σία Κοσιώνη: Εισήχθη στη ΜΕΘ με πνευμονία
Οι γιατροί παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας της
Στη ΜΕΘ με πνευμονία εισήχθη την Πέμπτη 22/1 η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ Σία Κοσιώνη.
Συγκεκριμένα, η Σία Κοσιώνη εισήχθη στη ΜΕΘ μεγάλου νοσοκομείου για προληπτικούς λόγους καθώς έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας της.
Η έμπειρη δημοσιογράφος είχε αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή την Πέμπτη 22/1 και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.
