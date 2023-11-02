Σασμός – Πέμπτη (2/11): Η Βασιλική και η Καλλιόπη διψούν για εκδίκηση

Σασμός: Η δολοφονία του Νικηφόρου έχει ανάψει τα αίματα μεταξύ των 2 οικογενειών, ενώ η Βασιλική και η Καλλιόπη διψούν για εκδίκηση. Γενικότερα, δεν θα ηρεμήσουν μέχρι να νοιώσουν ότι δικαιώθηκαν για τον φόνο του και τα πράγματα φαίνεται ότι θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο…

Δείτε παρακάτω το τρέιλερ του σημερινού επεισοδίου:

Όλα όσα θα παρακολουθήσουμε στο επεισόδιο της Πέμπτης (2/11):

Η Άνω Ποριά είναι βυθισμένη στο πένθος. Το μίσος κυριεύει τη Βασιλική, η οποία δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την απώλεια του παιδιού της. Φωνάζει τον Μαθιό και του ζητά κάτι, το οποίο θα τον αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Ο Αντώνης ενημερώνει τη Μαρίνα για την απειλή της Καλλιόπης. Εκείνη κάνει μία τελευταία προσπάθεια να συνετίσει τους άντρες της οικογένειάς της, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία. Παράλληλα, η Καλλιόπη συγκαλεί συμβούλιο με το Δημητρό και το Νικολή. Τα σχέδιά της, είναι σκοτεινά και δε θα έχουν καλή κατάληξη.

