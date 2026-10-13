Ράδιο Αρβύλα: Το σατιρικό βίντεο για την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ – «Την αποχαιρετούμε όπως της αξίζει»

Οι Ράδιο Αρβύλα σχολίασαν με τον δικό τους σατιρικό τρόπο τις εξελίξεις γύρω από την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, μέσα από ένα νέο βίντεο. Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι αποχωρούν από τον ΑΝΤ1, ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του επέστρεψαν με μια έκτακτη ανάρτηση, αφιερωμένη στην Αμερικανίδα διπλωμάτη.

Στο βίντεο που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αντώνης Κανάκης μεταμφιέζεται σε Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ ο Γιάννης Σερβετάς αναλαμβάνει τον ρόλο του Κωνσταντίνου Αργυρού, προσθέτοντας τη μουσική πινελιά στο σατιρικό στιγμιότυπο.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση:

«Την αποχαιρετούμε όπως της αξίζει…», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ράδιο Αρβύλα στη λεζάντα της ανάρτησης.