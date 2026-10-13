Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Όταν πόζαρε με εσώρουχα της Victoria’s Secret – Το άγνωστο παρελθόν της

Πολύ πριν γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του περιβάλλοντος του Ντόναλντ Τραμπ και αναλάβει καθήκοντα πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική επαγγελματική διαδρομή: εκείνη του μόντελινγκ, με φωτογραφίσεις που περιλάμβαναν ακόμη και εσώρουχα της Victoria’s Secret.

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το όνομά της, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ζωής της, από την περίοδο που ήταν φοιτήτρια Νομικής στην Καλιφόρνια.

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Η Γκίλφοϊλ, η οποία γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 1969, είχε εργαστεί ως μοντέλο για διαφημίσεις καταστημάτων, ρούχων, μαγιό και εσωρούχων, προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα για τις σπουδές της.

Η φωτογράφιση με εσώρουχα της Victoria’s Secret

Η σχέση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τη Victoria’s Secret δεν αποτελεί απλώς μια διαδικτυακή φήμη.

Ήδη από το 2001, η αμερικανική εφημερίδα San Francisco Chronicle είχε αναφερθεί στο παρελθόν της ως μοντέλου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γκίλφοϊλ είχε φωτογραφηθεί φορώντας εσώρουχα της Victoria’s Secret για νυφικό περιοδικό, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως μοντέλο για τοπικά πολυκαταστήματα, μεταξύ των οποίων και τα Macy’s.

Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δείχνει μια πλευρά της ζωής της πολύ διαφορετική από τη μετέπειτα πορεία της στη δικαιοσύνη, στην τηλεόραση και στην πολιτική.

Αξίζει πάντως να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν σημαίνει πως υπήρξε ένα από τα διάσημα «αγγελάκια» της Victoria’s Secret ή ότι συμμετείχε στις εμβληματικές επιδείξεις μόδας της εταιρείας.

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Πόσα χρήματα κέρδιζε από το μόντελινγκ

Στο ίδιο δημοσίευμα της San Francisco Chronicle αναφέρεται ότι η Γκίλφοϊλ μπορούσε να κερδίζει έως και 300 δολάρια την ώρα από φωτογραφίσεις εσωρούχων.

Για μια νεαρή φοιτήτρια Νομικής, το ποσό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό.

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Η ίδια, ωστόσο, δεν αντιμετώπιζε το μόντελινγκ ως τον τελικό επαγγελματικό της προορισμό.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε εξηγήσει ότι στόχος της ήταν να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα για να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ακολουθήσει καριέρα στον νομικό χώρο.

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Όπως είχε περιγράψει, η ενασχόλησή της με τη μόδα αποτελούσε ουσιαστικά ένα μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Έκανα φωτογραφίσεις για ρούχα, μαγιό και εσώρουχα»

Η Γκίλφοϊλ είχε μιλήσει και η ίδια για εκείνη την περίοδο της ζωής της.

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Σε συνέντευξή της στο αμερικανικό περιοδικό People, το 2014, είχε αναφερθεί στην εμπειρία της στο μόντελινγκ και στις συνεργασίες της με εταιρείες μόδας.

«Έκανα φωτογραφίσεις για τα πάντα, από ρούχα και μαγιό μέχρι εσώρουχα, συμπεριλαμβανομένης της Victoria’s Secret», είχε δηλώσει.

Παράλληλα, είχε εξηγήσει ότι η εμπειρία αυτή τη βοήθησε να γνωρίσει ενδιαφέροντες ανθρώπους και να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Οι δηλώσεις της είχαν παρουσιαστεί και σε αφιέρωμα του Harper’s Bazaar Greece.

Από τις φωτογραφίσεις στις δικαστικές αίθουσες

Παρά την ενασχόλησή της με τη μόδα, η Γκίλφοϊλ επέλεξε να ακολουθήσει τη Νομική.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ντέιβις και στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο Νομικής από το University of San Francisco School of Law.

Εργάστηκε ως εισαγγελέας, αποκτώντας επαγγελματική εμπειρία στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες.

Η καριέρα της, όμως, δεν σταμάτησε εκεί.

Το 2004 μετακινήθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου άρχισε να εργάζεται στην τηλεόραση, αρχικά στο Court TV και στη συνέχεια στο Fox News.

Στο Fox News έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από την εκπομπή The Five, αποκτώντας μεγάλη αναγνωρισιμότητα στο αμερικανικό τηλεοπτικό κοινό.

Η πορεία που την οδήγησε στο περιβάλλον του Τραμπ

Τα επόμενα χρόνια η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πέρασε από την τηλεοπτική δημοσιογραφία στην ενεργό πολιτική δραστηριότητα, στηρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ και συμμετέχοντας στις εκστρατείες του.

Η πολυετής σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ την έφερε ακόμη πιο κοντά στο οικογενειακό και πολιτικό περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου.

Ακολούθησε ο διορισμός της ως πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Σήμερα, με το όνομά της να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, οι παλαιότερες αναφορές στην καριέρα της ως μοντέλου υπενθυμίζουν μια επαγγελματική διαδρομή που ξεκίνησε από τις φωτογραφίσεις μόδας και πέρασε από τις δικαστικές αίθουσες, τα τηλεοπτικά στούντιο και τελικά τη διπλωματία.