Πύρρος Δήμας: Η ολυμπιακή δάδα του 2012 στο “Cash or Trash” – Ενοχλημένη η ΕΟΕ από τη δημοπρασία (Βίντεο)

Ο Πύρρος Δήμας έκανε ποδαρικό στην πρεμιέρα του Cash or Trash.

Ο πολυολυμπιονίκης προχώρησε σε μια αναδρομή στη καριέρα του, αναπολώντας τα μετάλλια που έχει κατακτήσει με τα γαλανόλευκα.

Την δάδα που κρατούσε ο Πύρρος Δήμας με έναν άλλον συναθλητή του και μετέφερε την Ολυμπιακή φλόγα από το Παναθηναϊκό Στάδιο στο Λονδίνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 πήγε στην εκπομπή ο πολυολυμπιονίκης, με τον Θάνο Λούδο να παραδέχεται ότι δυσκολεύεται να εκτιμήσει το αντικείμενο λόγω της ιστορικής του σημασίας.

Ο καλεσμένος της πρώτης εκπομπής της σεζόν είπε «το αντικείμενο που σας φέρνω φώτισε όλο το Λονδίνο το 2012 κι όλη την ανθρωπότητα».

Οι αγοραστές υποδέχθηκαν θερμά τον Πύρρο Δήμα, ενώ έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον όταν πληροφορήθηκαν ότι τα χρήματα της δημοπρασίας θα διατεθούν για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS.

Στο τέλος η Ελομίδα Βισβίκη ένωσε τις δυνάμεις της με τον Άλεξ Σταυρίδη, δίνοντας από 5.100 ευρώ ο καθένας (10.200 ευρώ στο σύνολο), προσφορά που έκανε αμέσως δεκτή ο ολυμπιονίκης.

Για την ιστορία 7.000 ευρώ ήταν η εκτίμηση του Θάνου Λούδου για τη «δάδα του Πύρρου Δήμα»

Εκνευρισμός στην ΕΟΕ

Η διοίκηση της ΕΟΕ είναι ενοχλημένη με τον Πύρρο Δήμα, καθώς ο Ολυμπιονίκης έβγαλε σε δημοπρασία την ολυμπιακή δάδα.

Αρνητικά σχολιάστηκε η κίνηση του διότι πρόκειται για ένα ιερό κειμήλιο και σύμβολο του Ολυμπισμού, και σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC), αλλά και τη σχετική εθνική νομοθεσία, απαγορεύεται ρητώς η εμπορική εκμετάλλευσή του.

Αυτό τονίζει και σε επιστολή που έστειλε η ΕΟΕ στον τηλεοπτικό σταθμό όπου προβάλλεται η εκπομπή.

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα» αναφέρουν, ενώ σχολιάζουν και την κίνηση του Πύρρου Δήμα, λέγοντας ότι «είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο. Ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή Δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό, που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό».

Στην επιστολή ζητάνε να μην προβληθεί ξανά η Ολυμπιακή Δάδα η άλλα Ολυμπιακά σύμβολα, σε πλαίσιο που μπορεί να εκληφθεί ως εμπορική χρήση, ώστε να διαφυλαχθεί και η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος.

Καταλήγοντας, σημειώνουν πως η ΕΟΕ «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».