«Πρωίαν σε είδον»: Επέστρεψαν ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά – Το νέο πλατό τους

Το πρωινό της Δευτέρας 1ης Σεπτεμβρίου ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά επέστρεψαν στις οθόνες μας με το «Πρωίαν σε είδον», δίνοντας την πρώτη «καλημέρα» για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Το αγαπημένο δίδυμο της δημόσιας τηλεόρασης έκανε ποδαρικό με πλούσια θεματολογία, ζωντάνια και φυσικά, με το χαρακτηριστικό τους χιούμορ.

Όλα όσα είπαν στην έναρξη της εκπομπής

«Καλημέρα σας! Τι ωραία που είναι! Ξεκινάει η 4η σεζόν για αυτή την εκπομπή και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί έχουμε ανανεωθεί, έχουμε κάνει και το καινούριο μας σκηνικό, είμαστε ωραία», είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος υποδεχόμενος τους τηλεθεατές της ΕΡΤ1.

Η Τζένη Μελιτά πρόσθεσε από πλευράς της: «Εμείς θα είμαστε εδώ και φέτος με την ίδια ζεστασιά, για να βλέπετε όλα αυτά που σας έχουμε ετοιμάσει. Ελπίζω να είστε κάπου ωραία».

