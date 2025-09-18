Πρεμιέρα για το «Cash or Trash» με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα

Το επιτυχημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Cash or Trash» επιστρέφει στις οθόνες μας τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:25.

Στην πρεμιέρα ο Χρυσός Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, σε μια δυνατή έναρξη φέρνει για εκτίμηση τη δάδα που κράτησε ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο στάδιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Μια δημοπρασία που θα φτάσει σε τετραψήφιες προσφορές!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 5η σεζόν του «Cash or Trash» ξεκινά με περισσότερα σπάνια αντικείμενα, δυνατές δημοπρασίες, συγκίνηση και δυο νέους αγοραστές!