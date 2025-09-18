Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
MEDIA

Πρεμιέρα για το «Cash or Trash» με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα

Το επιτυχημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Cash or Trash» επιστρέφει στις οθόνες μας τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:25

Πρεμιέρα για το «Cash or Trash» με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα
DEBATER NEWSROOM

Το επιτυχημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Cash or Trash» επιστρέφει στις οθόνες μας τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:25.

Στην πρεμιέρα ο Χρυσός Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, σε μια δυνατή έναρξη φέρνει για εκτίμηση τη δάδα που κράτησε ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο στάδιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Μια δημοπρασία που θα φτάσει σε τετραψήφιες προσφορές!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 5η σεζόν του «Cash or Trash» ξεκινά με περισσότερα σπάνια αντικείμενα, δυνατές δημοπρασίες, συγκίνηση και δυο νέους αγοραστές!

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

MEDIA

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ