Πέτρος Κουσουλός: Κάθε τέλος, είναι και μια νέα αρχή

Ο Πέτρος Κουσουλός έστειλε το δικό του μήνυμα για τη «μεταγραφή» του στον ANT1 που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 11 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αναφέρθηκε παράλληλα και στην αποχώρηση του από το OPEN.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην ανάρτησή του:

Κάθε τέλος, είναι και μια νέα αρχή!

Μετά από μια πορεία γεμάτη εμπειρίες, προκλήσεις και δυνατές στιγμές στο Open, ήρθε η ώρα να γυρίσω σελίδα.

Στο ταξίδι αυτό, γνώρισα ανθρώπους που έγιναν φίλοι, συνοδοιπόροι, οικογένεια. Μαζί γελάσαμε, κουραστήκαμε, συγκινηθήκαμε, αλλά κυρίως παλέψαμε για την ενημέρωση και την αλήθεια.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς:

• Τους συναδέλφους μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που καθημερινά έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους.

• Κυριως ΟΜΩΣ τους τηλεθεατές, που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και μας έκαναν κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Από τη νέα σεζόν, θα βρεθούμε στη συχνότητα του ΑΝΤ1, με την ίδια αγάπη για τη δουλειά μας και την ίδια αποφασιστικότητα για ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ που ορισμένοι δεν θέλουν να αποκαλυφθουν! Τα καλύτερα είναι μπροστά μας!