Παρελθόν από το Survivor ο Gio Kay, “είμαι το outsider σε αυτό το παιχνίδι” – “Πάγωσαν” οι παίκτες (βίντεο)

Αποχώρησε οικειοθελώς ο Gio Kay από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ Survivor, στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 1/2.

Την ανακοίνωση έκανε ο Γιώργος Λιανός, με τους παίκτες να σαστίζουν, και τον παρουσιαστή να αποκαλύπτει ότι είχε προηγηθεί προσωπική συζήτηση με τον παίκτη και την παραγωγή.

Ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στην πορεία και τον χαρακτήρα του Gio Kay και τόνισε πως από την πρώτη στιγμή είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον του.

«Θα γυρίσω πολλές μέρες πίσω και θα πω πως είδα έναν χαρακτήρα να μπαίνει στο Survivor, ο οποίος είχε πολύ ενδιαφέρον. Είχα ένα μεγάλο ερωτηματικό στο μυαλό μου για το πώς θα ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του παιχνιδιού. Με διέψευσε σε ό,τι είχα στο μυαλό μου», ανέφερε και αποκάλυψε ότι είχε προηγηθεί εκτενής συζήτηση με τον παίκτη, κατά την οποία ο Gio Kay μίλησε ανοιχτά για την κατάστασή του.

«Είχαμε μια κουβέντα πριν αρχίσει το συμβούλιο. Άκουσα με προσοχή αυτά που ήθελε να πει, κατάλαβα πώς νιώθει, μίλησε και με τα άτομα της παραγωγής (…) Είχε έναν τραυματισμό ο οποίος έφερε έναν παλαιότερο τραυματισμό που είχε να κάνει με το γόνατό του», εξήγησε ο Γιώργος Λιανός.

«Μας εξέφρασε αυτό που είχε στο μυαλό του. Ότι δηλαδή ίσως δεν είναι ο καλύτερος δρόμος να συνεχίσει στο Survivor γιατί, όπως είπε ο ίδιος, δεν θέλει να είναι βάρος στην ομάδα του. Ήταν εδώ για να παλέψει, για να στηρίξει την ομάδα του να κατακτήσει έπαθλα, ασυλίες και φυσικά φαγητό. Δεν θέλει, όμως, να είναι πρόβλημα ούτε στον τρόπο διαδικασίας του παιχνιδιού», είπε ακόμα ο παρουσιαστής του Survivor.

Λίγο πριν αποχωρήσει οριστικά από το παιχνίδι, ο Gio Kay απευθύνθηκε στους συμπαίκτες του: «Ευχαριστώ για όλα, πέρασα πολύ ωραία εδώ, στη δική μου ομάδα τους αγαπάω όλους. Είμαι το outsider σε αυτό το παιχνίδι, μεγάλα κιλά. Ήρθα εδώ πριν δύο νίκες εναντίον του αφεντικού. Ελπίζω να τους έκανα όλους περήφανους, να γουστάρανε την παρέα μου».