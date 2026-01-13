Gio Καραντώνης (Gio Kay): Αυτή είναι η κούκλα σύντροφός του

Ο Gio Καραντώνης αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του φετινού Survivor και έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια με τη στρατηγική και την προσωπικότητά του. Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» μίλησε την Τρίτη (13/1) η σύντροφός του, Σίλια, η οποία θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, υπερασπιζόμενη τον άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα.

Η Σίλια ξεκαθάρισε πως ο Gio Καραντώνης δεν υποδύεται κάποιον ρόλο μέσα στο παιχνίδι και τόνισε ότι η συμπεριφορά του είναι 100% αυθεντική και απαλλαγμένη από θεατρινισμούς.

Τον περιέγραψε ως μια αγνή ψυχή με υψηλή ευφυΐα, που συνδυάζει την ειλικρίνεια με τη στρατηγική σκέψη. Μάλιστα, σχολίασε με χιούμορ τη φιλοδοξία του Gio Καραντώνη να αφήσει εποχή στο παιχνίδι, στηρίζοντας την επιθυμία του να τον θυμούνται «σαν τον Μέγα Αλέξανδρο».

«Αυτό που βλέπεις είναι 100% ο Gio. Δεν παίζει ρόλους, δεν έχει καθόλου θεατρινισμούς που μπορεί να δεις από άλλους παίκτες. Είναι ο εαυτός του», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σίλια για τον Gio Καραντώνη. Όσον αφορά την αγωνιστική του εικόνα, η σύντροφός του δήλωσε βέβαιη πως σύντομα θα δούμε την καλύτερη εκδοχή του.

Αποκάλυψε πως ο Gio Καραντώνης υπήρξε σοβαρός αθλητής στο παρελθόν και, παρά τις αρχικές δυσκολίες, η «μνήμη του σώματος» θα τον βοηθήσει να επανέλθει δυναμικά στους στίβους μάχης. «Ο Gio ήταν πολύ καλός αθλητής στο παρελθόν. Θα επανέλθει, γιατί το σώμα θυμάται», δήλωσε η Σίλια για τον σύντροφό της. Κλείνοντας, επισήμανε πως πάνω από όλα ο Gio βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο για την εμπειρία και τη διασκέδαση, έχοντας ήδη κερδίσει τη συμπάθεια μιας μεγάλης μερίδας του κοινού.

Gio Kay: Τα πρώτα χρόνια στις ΗΠΑ

Ο Gio Καραντώνης γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1997 στο New Jersey των ΗΠΑ όπου και μεγάλωσε. Είναι γιος του γνωστού Έλληνα επιχειρηματία, Στάθη Καραντώνη. Το 2018 επέστρεψε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην “πατρίδα” του, τη Θεσσαλονίκη, λόγω της συμμετοχής του πατέρα του στα διοικητικά της ΠΑΕ Ηρακλής (όντας το δεξί χέρι του Τομ Παπαδόπουλου).

Σε ηλικία 10 ετών, οι γονείς τους αγόρασαν ένα dj set και κάπως έτσι ξεκίνησε την διαδρομή του στη μουσική. Στην Αμερική, ο Gio Καραντώνης ξεκίνησε από νεαρή ηλικία να διοργανώνει party που θύμιζαν… σκηνές από την ταινία “Project X”, έχοντας ήδη καταφέρει να δικτυωθεί και να αποσπά το “respect” από μεγαλύτερους και εμπειρότερους του χώρου.

“Όταν ήρθα στην Ελλάδα και έμαθα ότι κάνει μόνο 100 ευρώ το μπουκάλι στα clubs, είπα εδώ είμαστε”, αναφέρει ο Gio Karadonis. Αδερφός του είναι ο rapper “Lil Benzy”, γεννημένος στις 23 Αυγούστου 2000, ο οποίος ανήκει φυσικά στην “Aktive Records”. Το πρώτο project του Gio Kay στην Ελλάδα ήταν το “2310 Festival”, ένα φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη που απευθύνονταν στους fans της trap μουσικής στη χώρα μας.