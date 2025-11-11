Οι on air ευχές του Αντώνη Κανάκη στον γιο του για τα έκτα του γενέθλια

Μία ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή έζησαν οι τηλεθεατές του «Ράδιο Αρβύλα» το βράδυ της Δευτέρας (11/11), όταν ο Αντώνης Κανάκης ευχήθηκε δημόσια στον γιο του για τα έκτα του γενέθλια.

Ο γνωστός παρουσιαστής του ANT1, που σπάνια μιλά για την προσωπική του ζωή, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, αναφερόμενος στον μικρό Γιάννη — ή όπως τον αποκαλεί με αγάπη, «Τζονάρα». Στον αέρα είπε:

«Σήμερα θα μου επιτρέψετε, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να ευχηθώ, γιατί είναι στο σπίτι και βλέπει την εκπομπή μαζί με τον κορίτσαρό μου, ο αγόραρός μου, το αγόκο μου, που σήμερα έχει γενέθλια.

Ο Τζονάρας μου, ο Γιάνναρος, γίνεται 6 ετών και η Ευγενία 9. Είναι απίστευτο πώς περνάνε τα χρόνια, είναι απίστευτη η ταχύτητα με την οποία μεγαλώνουν. Αγόρι μου, σε αγαπώ όσο δεν μπορείς να φανταστείς»

Ο παρουσιαστής συνόδευσε τις ευχές του με ένα φιλί στην κάμερα, στέλνοντας έτσι ένα τρυφερό μήνυμα στον γιο του.

Ο Αντώνης Κανάκης έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Γιάννη και την Ευγενία, τους οποίους συχνά αναφέρει με στοργή στις εκπομπές του, χωρίς όμως να εκθέτει την οικογένειά του στο κοινό. Η γλυκιά αυτή αναφορά στον αέρα συγκίνησε τόσο τους συνεργάτες όσο και τους τηλεθεατές, αποκαλύπτοντας ένα πιο ανθρώπινο και ζεστό πρόσωπο του παρουσιαστή.