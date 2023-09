Ο Λάκης Γαβαλάς ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο το στο Netflix, καθώς πρόκειται να εμφανιστεί ως guest στον 4ο κύκλο της σειράς «Emily in Paris», όπου πρωταγωνιστεί η Λίλι Κόλινς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Πάμε Δανάη», ο γνωστός σχεδιαστής μόδας θα υποδυθεί έναν εκκεντρικό στιλίστα, δηλαδή… τον εαυτό του!

Τα γυρίσματα δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη λόγω της απεργίας των ηθοποιών στο Χόλιγουντ, που ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου και έχει βάλει “φρένο” σε πολλές παραγωγές.

Σημειώνεται ότι ο Λάκης Γαβαλάς θα εμφανιστεί και στη νέα τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, «Τα σύρματα», ενώ, όπως ανέφερε η πρωινή εκπομπή του MEGA, έχει απορρίψει την πρόταση του Ατζούν Ιλιτζαλί για συμμετοχή του στο νέο τηλεπαιχνίδι επιβίωσης «I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!».

Ειδήσεις σήμερα:

Μπέττυ Μαγγίρα: Η επίσημη ανακοίνωση του ANT1 για την πρεμιέρα του «Ι love Σου Κου»

Λιβύη: 4 ποδοσφαιριστές ανάμεσα στους νεκρούς – Πάνω από 5.000 τα θύματα