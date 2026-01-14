Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζωντανά το Σάββατο 17/1 στο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», στις 09:45

Καλεσμένος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» θα βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 09:45. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παραχωρήσει μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Μάνεση, ανοίγοντας την ατζέντα των τρεχουσών πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ALPHA

