Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζωντανά το Σάββατο 17/1 στο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», στις 09:45
Η ανακοίνωση του ALPHA
Καλεσμένος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» θα βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 09:45. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παραχωρήσει μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Μάνεση, ανοίγοντας την ατζέντα των τρεχουσών πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.
Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ALPHA
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί το Σάββατο , στις 09:45, στο στούντιο του «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του Alpha και θα απαντήσει στις ερωτήσεις του Νίκου Μάνεση.
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση». Η άλλη πλευρά της ενημέρωσης. Σάββατο και Κυριακή στις 09:45.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις