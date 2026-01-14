Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζωντανά το Σάββατο 17/1 στο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», στις 09:45

Η ανακοίνωση του ALPHA

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζωντανά το Σάββατο 17/1 στο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», στις 09:45
Πηγή: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Καλεσμένος στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» θα βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 09:45. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παραχωρήσει μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Μάνεση, ανοίγοντας την ατζέντα των τρεχουσών πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ALPHA

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί το Σάββατο , στις 09:45, στο στούντιο του «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του Alpha και θα απαντήσει στις ερωτήσεις του Νίκου Μάνεση.

«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση». Η άλλη πλευρά της ενημέρωσης. Σάββατο και Κυριακή στις 09:45.

