Ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός στο «Cash or Trash» με έναν ιδιαίτερο ρόλο – Σήμερα στις 17:25 στο Star

Ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός, ο οποίος έγινε παγκόσμιο viral με το βίντεο όπου τον κυνηγούσε μία γουρούνα, αφήνει για λίγο τις ανταποκρίσεις και εμφανίζεται σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, στις 17:25, στο «Cash or Trash», με έναν ιδιαίτερο ρόλο.

Ο Λάζος Μαντικός, ρεπόρτερ του DEBATER και του «Καλημέρα Ελλάδα», θα εμφανιστεί στο αγαπημένο παιχνίδι των τηλεθεατών ως βοηθός του… πεθερού του! Γαμπρός και πεθερός θα βρεθούν μαζί στο πλατό, φέρνοντας τα πάνω-κάτω με την καλή έννοια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Guest εμφάνιση στο @cashortrashgr στο @starchanneltv! Τώρα δεν ξέρω αν τα καταφέραμε, πάντως το ευχαριστηθήκαμε. Παιδιά από εδώ ο πεθερός μου», έγραψε ο δημοσιογράφος σε ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο Instagram.