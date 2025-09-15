“Νωρίς νωρίς”: Κατσούλης και Ηλιάκη έκαναν πρεμιέρα στον “αέρα” της ΕΡΤ – Η έκπληξη της Καραβάτου

Πρεμιέρα στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ έκαναν σήμερα Δευτέρα 15/9 ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη, με την εκπομπή “Νωρίς νωρίς“.

Ο αγαπημένος ηθοποιός και η παρουσιάστρια καλημέρισαν το τηλεοπτικό κοινό, ενώ είχαν μια ιδιαίτερη στιχομυθία για το άγχος των τελευταίων ωρών πριν από την πρώτη εκπομπή.

Μ.Η.: Κοιμήθηκες το βράδυ;

Κ.Κ.: Κοιμήθηκες το βράδυ… Δηλαδή, υπήρχε μια αίσθηση κάτι μεταξύ ύπνου, κάτι μεταξύ ξύπνιου. Δεν καταλάβαινα ακριβώς αν αυτά που σκέφτομαι, τα ονειρεύομαι ή αν είμαι ξύπνιος και τα σκέφτομαι.

Μ.Η.: Μια χαρά, μια υπερένταση.

Κ.Κ.: Μια αγωνία! Λογικό είναι πρώτη φορά.

Στη συνέχεια, προβλήθηκε ένα βίντεο – έκπληξη για τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, στο οποίο πλήθος επωνύμων εύχονταν “καλή αρχή”.

Ανάμεσα τους και η Κατερίνα Καραβάτου, η οποία είπε με χαμόγελο: “Κρατερέ μου, Μαρία μου, καλή αρχή! Να πάνε όλα υπέροχα, να το ευχαριστηθείτε, να περάσετε υπέροχα! Θα σας παρακολουθώ από μακριά”.

Στο βίντεο, μεταξύ άλλων, έστειλε τις δικές του ευχές για το “Νωρίς νωρίς” και ο σύζυγος της Μαρίας Ηλιάκη.

Δείτε το βίντεο με την έναρξη της εκπομπής “Νωρίς νωρίς”: