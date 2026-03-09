Νίκος Στραβελάκης: Απών σήμερα από το “10 Παντού” – Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει

Απών από το πλατό της εκπομπής «10 Παντού» στο OPEN ήταν σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, ο Νίκος Στραβελάκης. Η Μίνα Καραμήτρου υποδέχθηκε τους τηλεθεατές έχοντας στο πλευρό της τον Αντώνη Κρητικό, ο οποίος αντικατέστησε εκτάκτως τον παρουσιαστή.

Η δημοσιογράφος εξήγησε στο κοινό πως ο συμπαρουσιαστής της αντιμετωπίζει ένα σοβαρό προσωπικό ζήτημα που τον κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Παρά την απουσία του, η εκπομπή συνεχίστηκε κανονικά, με την ομάδα να του στέλνει τις ευχές της για γρήγορη επίλυση του προβλήματος.

Όλα όσα είπε η Μίνα Καραμήτρου

«Μαζί μου σήμερα θα είναι ο καλός μου φίλος, ο Αντώνης Κρητικός. Ο Νίκος Στραβελάκης σήμερα θα πρέπει να σταθεί δίπλα σε έναν δικό του άνθρωπο, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος.

«Φυσικά, άνθρωποι είμαστε, πρέπει πάντα να στεκόμαστε δίπλα στους δικούς μας ανθρώπους. Ευχόμαστε, Νίκο, να πάνε όλα καλά. Έχεις τις ευχές από όλους μας εδώ», συμπλήρωσε η Μίνα Καραμήτρου συνεχίζοντας κανονικά την ροή της εκπομπής.

