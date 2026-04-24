Σημαντική άνοδο στην τηλεθέαση του «Αδύναμου Κρίκου» με τη Μαρία Μπακοδήμου

Σταθερά ανοδική φαίνεται να είναι η πορεία του «Αδύναμου κρίκου» με τη μοναδική Μαρία Μπακοδήμου.

Το τηλεπαιχνίδι του Open και της Barkingwell φαίνεται να κερδίζει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών καθημερινά.

Την τελευταία εβδομάδα δείχνει μία σταθερότητα και πιο συγκεκριμένα στο κοινό 18-54 καταγράφει κατά μέσο όρο 5,5%.

Μέσα στην εβδομάδα ξεπέρασε το 6% στο μέσο όρο, ενώ σε τέταρτο έχει ξεπεράσει και το 7,4%.

Και το ακόμη πιο νέο Celebrity edition του «Αδύναμου κρίκου» που προβάλλεται κάθε Σάββατο έχει υποδεχθεί θερμά το κοινό καταγράφοντας κατά μέσο όρο στο σύνολο του κοινού 5,1%

Η Μαρία Μπακοδήμου και το δημοφιλές τελεπαιχνιδι σε μια ζώνη και σε ένα ήδη αναπτυγμένο ανταγωνισμό δεδομένου ότι έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο καταγράφει μία πολύ επιτυχημένη πορεία.