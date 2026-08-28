Βελίκα Καραβάλτσιου: Αποχαιρέτησε το MEGA με δάκρυα στα μάτια – «Κάνω μια νέα αρχή»

Η Βελίκα Καραβάλτσιου φανερά συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε το πρωί της Παρασκευής (28/8) τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στην αποφώνηση της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό και ευχαρίστησε όλους όσους την στήριξαν κατά την διάρκεια της επαγγελματικής της πορεία εντός του σταθμού.

Χαρακτηριστικά η Βελίκα Καραβάλτσιου είπε: “Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Mega και στους ανθρώπους του. Να προσπαθήσω να πω ένα ευχαριστώ χωρίς να κλάψω σε όλο το Mega και στους ανθρώπους του, σε όλο τον όμιλο Alter Ego, στη διοίκηση, στον Σταμάτη Μαλέλη, στους αρχισυντάκτες μας, σε όλους τους συναδέλφους πάνω στην αίθουσα σύνταξης, που είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ζήσει πολύ ωραίες στιγμές”.

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Ενώ στη συνέχεια η Βελίκα Καραβάλτσιου συμπλήρωσε λέγοντας: “Ένα ευχαριστώ στους οπερατέρ, στους μοντέρ, στις κοπέλες που μας κάνουν όμορφους, στα παιδιά στην είσοδο που μας λένε την πρώτη καλημέρα, σε όλους τους ανθρώπους. Κάνω μια καινούργια αρχή, αυτό είναι το καλό. Θα μου λείψετε, και πραγματικά ελπίζω ότι θα ξαναβρεθούμε”.