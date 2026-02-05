Νίκη Λυμπεράκη: Αυτή είναι η νέα εκπομπή που θα παρουσιάσει στο Mega – Ο τίτλος και το trailer (vid)

Μία νέα εκπομπή αφιερωμένη στις προσωπικές ιστορίες και τους ανθρώπους πίσω από αυτές εντάσσεται στο πρόγραμμα του MEGA, φέροντας τον τίτλο «Πάμε μια βόλτα;». Η Νίκη Λυμπεράκη αναλαμβάνει την παρουσίαση, προσκαλώντας το κοινό σε μια βιωματική και βαθιά ανθρώπινη τηλεοπτική εμπειρία που εστιάζει στην αλήθεια των πρωταγωνιστών της.

Η ανακοίνωση του Mega για την νέα της εκπομπή

Κάθε εβδομάδα, η Νίκη Λυμπεράκη συναντά έναν καλεσμένο από τον χώρο των Τεχνών, των Γραμμάτων, της Επιστήμης, του Αθλητισμού. Μέσα από ουσιαστική συζήτηση και προσωπική αφήγηση, ξεδιπλώνεται η πορεία της ζωής του, πέρα από τίτλους, ρόλους και στερεότυπα.

Η Νίκη Λυμπεράκη προσεγγίζει τους συνομιλητές της με ουσία, σεβασμό και διεισδυτική ματιά και δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για συζητήσεις που έχουν βάθος και νόημα. Με λόγο καθαρό και ουσιαστικό, δίνει χώρο στις ιστορίες να ειπωθούν όπως πραγματικά είναι.

Η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» ξεφεύγει από τα όρια μιας κλασικής συνέντευξης. Είναι ένας «χώρος» ειλικρινούς αφήγησης, όπου εμπειρίες, επιλογές και κομβικές στιγμές φωτίζουν τον άνθρωπο πίσω από το όνομα, το έργο και το επίτευγμα. Κάθε επεισόδιο γίνεται μια διαφορετική ιστορία: συγκινητική, αστεία, απρόβλεπτη… αληθινή.

