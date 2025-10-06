«Να μ’ αγαπάς»: Απόψε, στις 20:00, η μεγάλη πρεμιέρα της νέας καθημερινής δραματικής σειράς του Alpha

Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» κάνει πρεμιέρα απόψε στις 20:00 και ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας όπου η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά μπλέκονται με τρόπο που θα αγγίξει την καρδιά κάθε τηλεθεατή. Από τη Θεσσαλονίκη του χθες μέχρι το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεκινά.

Τι θα δούμε στο αποψινό, πρώτο, επεισόδιο:

Η ιστορία ξεκινά στην Θεσσαλονίκη όπου τα δίδυμα νεαρά αδέλφια Φωτεινή (Ειρήνη Αγγελοπούλου) και Λευτέρης (Κώστας Νικούλι), μαθαίνουν τη στιγμή του θανάτου της γιαγιάς τους ότι η -εξαφανισμένη μετά τη γέννηση τους, μητέρα τους Ζωή (Στεφανή Καπετανίδη), βρίσκεται στο Ναύπλιο.

Συγκλονισμένα, εγκαταλείπουν την πόλη τους με σκοπό να βρουν τη μητέρα τους και να μάθουν την αλήθεια για το παρελθόν.

Αθήνα: Ο νεαρός Ορφέας Καλλιγάς (Μιχαήλ Ταμπακάκης) φθάνει από το Βερολίνο στην Ελλάδα προκειμένου να παραβρεθεί στα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου του πατέρα του Θεόφιλου Καλλιγά (Στάθης Σταμουλακάτος) στο Ναύπλιο.

Ναύπλιο: Η Ζωή Καλλιγά, ο σύζυγός της Θεόφιλος και η οικογένεια τους υποδέχονται τον Ορφέα. Κανείς δε γνωρίζει όμως το σχέδιο του Θεόφιλου και της ξαδέλφης του Σοφίας (Ελισάβετ Μουτάφη) να παντρέψουν τον Ορφέα με την ξαδέλφη του Άννα (Μέγκι Σούλι), η οποία όμως αρνείται τη συμμετοχή της στο σχέδιο της μητέρας και του θείου της.

Την ίδια στιγμή ο άγνωστος σε όλους Άγγελος Μανιάτης (Δημήτρης Αλεξανδρής) φθάνει και αυτός στο Ναύπλιο, γίνεται μάρτυρας των όσων εξελίσσονται στα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου των Καλλιγά, και αποκαλύπτει το λόγο που τον φέρνει πίσω στη γενέθλια γη.

