«Μεγάλη Εικόνα» με την Νίκη Λυμπεράκη στο ΜΕGA – Εκτάκτως τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 00:30

Η ανακοίνωση του καναλιού

Οι έντονοι διαξιφισμοί στο πολιτικό σκηνικό και οι παρασκηνιακές ζυμώσεις αποτυπώνονται στη «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη που θα μεταδοθεί, εκτάκτως, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 00:30.

Στον απόηχο των πρόσφατων εξαγγελιών της Κυβέρνησης και των αιχμηρών προτάσεων της αντιπολίτευσης, πολιτικοί και κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ζωντανά στο στούντιο του MEGA, αναλύουν, ερμηνεύουν και σκιαγραφούν την επόμενη μέρα στην Ελλάδα.

Η «Μεγάλη Εικόνα» συνθέτει το πολιτικό παζλ μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο που δεν φοβάται να θίξει τα πιο καυτά θέματα, βοηθώντας το κοινό να κατανοήσει τα πραγματικά δεδομένα και να διαμορφώσει ενημερωμένη άποψη.

«ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ» ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ

ΕΚΤΑΚΤΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:30

#MegaliEikona

