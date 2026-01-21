MasterChef SPOILER – Τετάρτη (21/1): Οι υποψήφιοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στην 4η audition

Οι auditions του επετειακού MasterChef 10 συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι επίδοξοι σεφ ρίχνονται στη μάχη για μια θέση στην κουζίνα του μεγαλύτερου μαγειρικού διαγωνισμού. Απόψε, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, οι ανατροπές και οι υψηλές προσδοκίες των κριτών δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα, με τους υποψηφίους να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να εξασφαλίσουν τη λευκή ποδιά.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Τέταρτη ημέρα auditions, απόψε, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι του MasterChef10 δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, επιστρατεύοντας γνώση, έμπνευση και μαγειρικό ταλέντο, με στόχο να κερδίσουν την πολυπόθητη λευκή ποδιά.

Άλλωστε, οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, έχουν αποδείξει πως δεν εντυπωσιάζονται εύκολα και ότι τα κριτήριά τους είναι αυστηρά, με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις.

Οι υποψήφιοι γνωρίζουν καλά πως η πορεία τους στο MasterChef10 κρίνεται στην παραμικρή λεπτομέρεια. Μια αστοχία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική και να τους στοιχίσει τη συνέχειά τους στον διαγωνισμό.

Αυτή είναι η στιγμή που καλούνται να επιδείξουν όχι μόνο τη μαγειρική τους ικανότητα και ταυτότητα, αλλά και μαγειρική σοβαρότητα και συνέπεια.

Δείτε παρακάτω το trailer του αποψινού επεισοδίου: