«MasterChef»: Η Μπλε μπριγάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της Mystery Box – Ολοκαίνουριο επεισόδιο απόψε στις 21:00

Το MasterChef έρχεται απόψε στις 21.00 στους τηλεοπτικούς δέκτες μας μέσα από το STAR με ένα ολοκαίνουριο επεισόδιο γεμάτο ανατροπές.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Απόψε, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, η Μπλε μπριγάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της Mystery Box, στη θεματική εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Μια κουζίνα φαινομενικά απλή, αλλά με βαθιά νοστιμιά, τεχνική και απόλυτο σεβασμό στην πρώτη ύλη.

Καλεσμένη των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι η Γαρουφαλιά Γκουτζούμπα, μια μαγείρισσα που όλοι σέβονται και θαυμάζουν στο χώρο της γαστρονομίας.