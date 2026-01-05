Μαρία Μπαλοδήμου: Συγκινημένη με την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη – «Είναι μαύρη μέρα για μας»

Τεράστιο σοκ προκάλεσε η είδηση πως ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, μετά από οξύ έμφραγμα που υπέστη το απόγευμα της Κυριακής (4/1). Η απώλεια του κορυφαίου δημοσιογράφου βύθισε στη θλίψη το πανελλήνιο, καθώς η κατάληξή του ήταν ακαριαία.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η επί χρόνια στενή συνεργάτιδά του, Μαρία Μπαλοδήμου, εμφανίστηκε συντετριμμένη από το τραγικό γεγονός. Χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «μαύρη» για όλους τους ανθρώπους του σταθμού, αποχαιρετώντας τον με λόγια βαθιάς συγκίνησης.

«Μακάρι να μπορούσα να πω “Καλημέρα Ελλάδα”, “Καλή χρονιά Ελλάδα”, όπως συνηθίζαμε να λέμε και συνήθως εγώ ξεκινούσα έτσι και τα ’λεγα αυτά και… το έμπαζα στα σπίτια των ανθρώπων μέχρι να ξεκινήσουμε να λέμε την ειδησεογραφία της ημέρας. Και δυστυχώς σήμερα η ειδησεογραφία είναι μαύρη για εμάς», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος.

Και πρόσθεσε: «Τα συλλυπητήριά μου σε όλον τον ΑΝΤ1, στην οικογένεια του Γιώργου, στην Τίνα και στα τρία του αγόρια. Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ. Δηλαδή έχω παγώσει από χθες. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, προσπαθούσα να το διασταυρώσω… και να με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι που τους έκλεινα το τηλέφωνο».

«Δεν το πίστευα, δεν ήμουνα σίγουρη. Έλεγα “είναι λάθος, είναι fake news από τα media” και προσπαθούσα να δω τι θα γίνει. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι “έφυγε” ο Γιώργος. Δεν μπορείς. Τι να πω, δεν ξέρω… Δεν ήταν μόνο ο άνθρωπος που έκανε την πρωινή ζώνη, ο άνθρωπος που έβαζε πλάτη σε όλα, ο συνοδοιπόρος στο να κάνουμε μια πιο αξιοπρεπή ιδιωτική τηλεόραση, γιατί αυτό προσπαθήσαμε», σημείωσε η Μαρία Μπαλοδήμου για τον Γιώργο Παπαδάκη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: