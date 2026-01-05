Λάζος Μαντικός: Συγκινεί ο επί χρόνια συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη – «Θα τα πούμε εκεί ψηλά»

Με ένα σπαρακτικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λάζος Μαντικός αποχαιρέτησε τον επί χρόνια συνεργάτη και μέντορά του, Γιώργο Παπαδάκη. Η σχέση των δύο ανδρών ξεπερνούσε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας στο «Καλημέρα Ελλάδα», καθώς τους συνέδεαν στενοί οικογενειακοί δεσμοί, με τον εκλιπόντα να έχει βαφτίσει την κόρη του δημοσιογράφου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λάζος Μαντικός δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς την με την υπόσχεση πως οι δυο τους θα συναντηθούν ξανά «εκεί ψηλά».

«Γιώργο εκεί ψηλά που μας βλέπεις στον μικρό μας κόσμο που ζούμε όλοι, να ξέρεις όσο θα μεγαλώνει η μικρή μου θα της λέω πόσο σπουδαίο νονό είχε. Θα τα πούμε εκεί ψηλά να σου δώσω ξανά το ρεπορταζ μου όπως εσύ με έμαθες. Εις το επανιδείν! Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην υπέροχη οικογένεια σου!», έγραψε ο δημοσιογράφος στην ανάρτησή του.

Λίγο νωρίτερα, ο Λάζος Μαντικός είχε προχωρήσει και στην ανάρτηση ενός ιδιαίτερα συγκινητικού story στο Instagram, στο οποίο έγραψε: «Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Θα τα πούμε ξανά από κοντά, να σου δώσω πάλι το ρεπορτάζ μου. Εις το επανιδείν».