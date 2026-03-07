Μαρία Μπακοδήμου: «Μου έχουν φορέσει δύο φορές συνεργάτη με το ζόρι – Αφού υπογράψαμε ήρθε το βύσμα» (Βίντεο)

Η Μαρία Μπακοδήμου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ, με αφορμή την τηλεοπτική της επιστροφή μέσα από το τηλεπαιχνίδι «Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος» στο OPEN.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η γνωστή παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην πορεία της στην τηλεόραση, αποκαλύπτοντας μια δυσάρεστη εμπειρία συνεργασίας που, όπως είπε, της επιβλήθηκε χωρίς τη δική της επιλογή.

«Μου έχουν φορέσει με το ζόρι συνεργάτη. Δεν μπορώ να πω ποιον, γιατί δεν θέλω να τον προσβάλλω, εγώ όμως δεν θα τον διάλεγα και ήταν να μην είναι…

Αφού το συμφωνήσαμε και υπογράψαμε και φύγαμε για καλοκαιρινές διακοπές, ερχόμαστε τον Σεπτέμβρη για να ξεκινήσουμε το γύρισμα και… τσουπ το βύσμα. Βύσμα, που δεν το ‘ξερε κιόλας ότι είναι βύσμα. Άσε που δεν ήταν μόνο ένα, αλλά δύο βύσματα», είπε η Μαρία Μπακοδήμου.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια τόνισε τη σημασία της προσεκτικής διαμόρφωσης των συμβολαίων, ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχες καταστάσεις στο μέλλον.

«Πρέπει να ‘χεις πάρα πολύ μελετημένο συμβόλαιο, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Δηλαδή ο δικηγόρος να ‘χει προνοήσει ότι μπορεί, αφού τα είπαμε, να ορίσεις και ότι οι άνθρωποι που επιλέξατε είναι αυτοί και τελεία. Που να το φανταστώ τότε, κάθε χρονιά και μια έκπληξη. Τώρα, δεν θέλω άνθρωπο δίπλα μου», κατέληξε η Μαρία Μπακοδήμου.