Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου: Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

Την πρώτη τους αναμέτρηση στο ανανεωμένο τηλεοπτικό τοπίο έδωσαν οι πρωινές εκπομπές του Σαββατοκύριακου χθες (31.01), με τον ανταγωνισμό να εντείνεται αισθητά.

Η είσοδος της Κατερίνας Καραβάτου στη μάχη της τηλεθέασης, με την πρεμιέρα της στον ΑΝΤ1, διαμόρφωσε ένα σκηνικό έξι εκπομπών που διεκδίκησαν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους πίνακες τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό βρέθηκε ο Νίκος Μάνεσης, σημειώνοντας ποσοστό 19,2%. Ακολούθησε η Σίσσυ Χρηστίδου με 11,8%, ενώ οι «Δεκατιανοί» χάρισαν στον ΣΚΑΪ μερίδιο 11%.

Η Κατερίνα Καραβάτου κατέγραψε στην πρεμιέρα της ποσοστό οριακά κάτω από το 10%, δείχνοντας από νωρίς δυναμική. Πιο πίσω βρέθηκαν η εκπομπή της ΕΡΤ με 3,9% και το «Ραντεβού» του ΟΡΕΝ με 3,7%.

Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών:

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 19,2%

Χαμογέλα και πάλι – 11,8%

Δεκατιανοί – 11%

Σαββατοκύριακο Παρέα – 9,7%

Καλημέρα είπαμε; – 3,9%

Ραντεβού το ΣΚ – 3,7%

Η συνέχεια αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι ισορροπίες του Σαββατοκύριακου φαίνεται πως μόλις άρχισαν να διαμορφώνονται.