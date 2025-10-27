Στιγμές άφθονου γέλιου και απόλυτης αμηχανίας χάρισε στο τηλεοπτικό κοινό η Κύπρια παρουσιάστρια Χριστίνα Αρτεμίου, όταν κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, «Πάμε Παρέα» (στην κυπριακή τηλεόραση), κατάφερε να αποκαλέσει τον καλεσμένο της με τρία διαφορετικά λάθος ονόματα, όλα μέσα σε λίγα λεπτά. Το απίστευτο αυτό περιστατικό δεν άργησε να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κωμική παρεξήγηση ξεκίνησε τη στιγμή που η Χριστίνα Αρτεμίου υποδέχτηκε τον καλεσμένο της, τον κύριο Μπάμπη Βαφειάδη. Η παρουσιάστρια, εμφανώς μπερδεμένη, του απηύθυνε τον λόγο λέγοντας: «Κύριε Λάκη μου».

Ο καλεσμένος, με ευγένεια αλλά και έκπληξη, τη διόρθωσε άμεσα: «Ε, Μπάμπης».

Φαίνεται, ωστόσο, ότι η διόρθωση δεν ήταν αρκετή για να «εμπεδώσει» το σωστό όνομα η Χριστιάνα Αρτεμίου. Στην αμέσως επόμενη φράση της, προσπαθώντας να συνεχίσει τη συνέντευξη, η ίδια επανήλθε με νέο λανθασμένο όνομα.

«Α, συγγνώμη. Κύριε Λάμπη Βαφειάδη μου», ανέφερε, με τον κύριο Βαφειάδη να τη διορθώνει και πάλι υπομονετικά.

Το σκηνικό κορυφώθηκε όταν, στην τρίτη προσπάθειά της, η παρουσιάστρια τον αποκάλεσε: «Σωστά κύριε Σάκη μου;».

Σε αυτό το σημείο, το πλατό πλημμύρισε από γέλια, τόσο από τον καλεσμένο που προσπαθούσε να θυμίσει το όνομά του, όσο και από τους συντελεστές της εκπομπής.

Η Χριστίνα Αρτεμίου, αποδεχόμενη την απίστευτη γκάφα της, σχολίασε με χιούμορ: «Μπάμπης Βαφειάδης θα το θυμάμαι. Παιδιά δυσκολεύομαι λίγο. Θα μου μείνει».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: