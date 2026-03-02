Κωνσταντάρας – Καμπούρη με εκπομπή στην ΕΡΤ; Διαψεύδει την επιστροφή της η Τατιάνα, «μπλε ώρες» για τον Ανδρέα Γεωργίου

Α.Δ.

Το «τηλεοπτικό θερμόμετρο» είναι και σήμερα στη θέση του με πολλές ειδήσεις.

Κινούμενη άμμος η πρωινή ζώνη

Ζυμώσεις αρχίζουν να γίνονται με δειλά βήματα στα στρατόπεδα των καναλιών για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Στο Open το δίδυμο Κωνσταντάρας – Μαλέσκου δεν έδεσε με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χημεία στον αέρα κι αυτό να φαίνεται και στα νούμερα τηλεθέασης που δεν ξεπερνούν το 5%.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΕΡΤ προκειμένου να αναλάβει από την επόμενη σεζόν την παρουσίαση καθημερινής ψυχαγωγικής εκπομπής στην ΕΡΤ1.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες στο πλευρό του θέλει την Δέσποινα Καμπούρη «κλέβοντάς» την από τον Γιώργο Λιάγκα. Μάλιστα, οι δυο τους κάνουν παρέα εκτός τηλεοπτικών πλατό και δεν είναι λίγες οι φορές που ανεβάζουν κοινά στιγμιότυπα στα social media. NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αν επιβεβαιωθεί αυτή η σύμπραξη Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά θα μετακομίσουν στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, καθώς η εκπομπή φέτος δυσκολεύεται στους πίνακες της τηλεθέασης, ενώ, εκτός της Δημόσιας Τηλεόρασης φαίνεται να μένει η Ζωή Κρονάκη με τον Τάσο Ιορδανίδη.

MEGA καλεί Τατιάνα;

Ιδιαίτερος ντόρος έγινε τις τελευταίες ώρες για πιθανή επιστροφή της Τατιάνας Στεφανίδου στην τηλεόραση με μία κοινωνική εκπομπή στα πρότυπα εκείνης που παρουσίαζε ο Κώστας Χαρδαβέλλας.

Μάλιστα, το εν λόγω σενάριο, ήθελε η εκπομπή να τοποθετείται στη μεταμεσονύχτια ζώνη του MEGA με χρονικό ορίζοντα από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το άμεσο περιβάλλον της παρουσιάστριας η είδηση αυτή διαψεύδεται, καθώς πρωταρχικός της στόχος είναι η ανάπτυξη των sites που διευθύνει.

«Μπλε ώρες» για τον Ανδρέα Γεωργίου

Τα γυρίσματα της νέας φιλόδοξης παραγωγής του MEGA, «Μπλε Ώρες», ξεκίνησαν σήμερα, 2 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πρότζεκτ που προορίζεται να αποτελέσει ένα από τα ισχυρότερα «χαρτιά» της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

@georgiou82 / Instagram

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων σκηνών στην Κύπρο, η παραγωγή μετακινείται στο Πήλιο και τις Σποράδες, δύο τοποθεσίες που αναμένεται να προσδώσουν έντονη κινηματογραφική αισθητική και να ενισχύσουν τη μυστηριακή ατμόσφαιρα που θα διαπερνά κάθε επεισόδιο.

Η σειρά κινείται σε αστυνομικούς ρυθμούς, με το σενάριο να υπογράφει η Βάνα Δημητρίου και τη σκηνοθεσία να αναλαμβάνει ο Ανδρέας Γεωργίου. Δύο δημιουργοί με σημαντική πορεία στον χώρο της τηλεόρασης, που ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια παραγωγή υψηλών απαιτήσεων και μεγάλων προσδοκιών.

Αυτά για σήμερα. Ες Αύριον τα Σπουδαία. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε ό,τι κάνετε, να το κάνετε καλά!