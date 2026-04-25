Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson 97-76: Άνετη νίκη για τους «πράσινους»

Με το βλέμμα στραμμένο στα επερχόμενα κρίσιμα παιχνίδια απέναντι στη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague, ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερη δυσκολία απέναντι στη Μύκονο Betsson, την οποία και νίκησε με 97-76, κλείνοντας με θετικό τρόπο την κανονική διάρκεια της GBL.

Ο Εργκίν Αταμάν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του, βλέποντας τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Ντίνο Μήτογλου να παίρνουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να οδηγούν επιθετικά την ομάδα, όντας οι κορυφαίοι σκόρερ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ο Μήτογλου είχε 16 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Ρογκαβόπουλο να προσθέτει 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, σε έναν Παναθηναϊκό που είχε επίσης διψήφιους τους Γκριγκόνις και Λεσόρ. Για τους ηττημένους, ο Μουρ με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 50-35, 69-53, 97-76

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Γκραντ 7 (1/1 τρίποντο, 4 ασίστ), Ναν 3 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Λεσόρ 10 (5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Γκριγκόνις 12 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη, 3 κλεψίματα), Μήτογλου 16 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 λάθη), Σορτς 9 (2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης 6 (0/4 τρίποντα), Χέιζ-Ντέιβις 9 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ), Ρογκαβόπουλος 15 (3/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), Σαμοντούροβ 5, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 5 (1/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ)

Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Άπλμπι 3 (1), Μουρ 20 (2/3 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Καββαδάς 6 (7 ριμπάουντ, 4 λάθη), Σκουλίδας 6 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάναντι 16 (2/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Κινγκ 4, Γερομιχαλός 8 (2), Ερμίδης 10 (3 λάθη), Σιδηροηλίας, Μάντζαρης 3 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ, 6 λάθη, 2 κλεψίματα), Μπριγκς (0/6 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 λάθη)