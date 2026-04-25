Τεχνητή Νοημοσύνη: Το μεγάλο στοίχημα του επιχειρηματικού μετασχηματισμού

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως μοχλού μετασχηματισμού για επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και οι προκλήσεις που αναδύονται σε επίπεδο στρατηγικής, διακυβέρνησης και ανθρώπινου δυναμικού, βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στο πλαίσιο του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών 2026.

Εκπρόσωποι της αγοράς, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικής κοινότητας ανέδειξαν, στο πάνελ που συντόνισε ο Νίκος Μανιάτης, Partner, Υπεύθυνος Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού, της KPMG στην Ελλάδα, την ανάγκη μετάβασης από την αποσπασματική υιοθέτηση εργαλείων σε μια ολιστική προσέγγιση ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, με έμφαση στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την αξιοποίηση των δεδομένων και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Rosie Allimonos, CEO & Co-founder, HERA Media Group, Group Technology & AI Advisor στην Alter Ego Media υπογράμμισε ότι το πιο σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κατανοήσουν πως διαμορφώνεται μια νέα νοοτροπία γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και ότι αποτελεί πλέον συνεργάτη μας, όχι απλώς ένα εργαλείο.

Όπως ανέφερε, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον κλάδο των media, όχι μόνο στην ταχύτητα παραγωγής περιεχομένου, αλλά κυρίως στον τρόπο διανομής και κατανάλωσης της πληροφορίας. Σύμφωνα με την ίδια, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο μεταξύ τους, αλλά με τον συνολικό τρόπο πρόσβασης των πολιτών στην πληροφορία, καθώς η επισκεψιμότητα στις παραδοσιακές ιστοσελίδες μειώνεται, αφού οι χρήστες στρέφονται όλο και περισσότερο σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram, αλλά και απευθείας σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για την ενημέρωσή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alter Ego Media επενδύει στην εκπαίδευση, μέσω της δημιουργίας της Alter Ego Media Academy, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας και της εξοικείωσης με την Τεχνητή Νοημοσύνη σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, είναι κρίσιμο να μην μείνει κανείς πίσω, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη ανάπτυξης εξειδικευμένων λύσεων ανά ομάδα στον οργανισμό και την ενσωμάτωση αρχών ηθικής και υπεύθυνης χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημοσιογραφική πρακτική.

Η Δέσποινα Δοξάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της ΔΕΗ τόνισε ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι ακόμη πλήρως έτοιμες να υιοθετήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι συχνά η προσέγγιση παραμένει αποσπασματική, ενώ πρόκειται για μια οριζόντια αλλαγή που στη συνέχεια εξειδικεύεται. Παρουσίασε παραδείγματα, όπως η χρήση ΑΙ Avatars στην εξυπηρέτηση πελατών και έρευνας, αλλά και AI agents ως αυτόνομων ψηφιακών οντοτήτων με μετρήσιμη απόδοση και δυνατότητα συνεργασίας με ανθρώπινες ομάδες. Επιπρόσθετα, αναφερόμενη στο κοινωνικό αποτύπωμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, έθεσε το ζήτημα των αλλαγών στην εργασία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη reskilling των εργαζομένων. Όπως επεσήμανε, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μόνο θέμα αποδοτικότητας, αλλά και βαθιάς αλλαγής στον τρόπο εργασίας, σημειώνοντας ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να διαχειριστούν ενεργά αυτή τη μετάβαση.

Η Dinah Rabe, Director Europe, BABL AI στη Γερμανία, υπογράμμισε τρεις βασικούς άξονες για την υπεύθυνη υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης: τη διακυβέρνηση, την αξιολόγηση κινδύνων και τη συστηματική παρακολούθηση, καθώς και τη δοκιμή των συστημάτων. Όπως ανέφερε, η δημιουργία ενός μητρώου Τεχνητής Νοημοσύνης είναι κομβικής σημασίας για την καταγραφή όλων των εφαρμογών εντός ενός οργανισμού, ενώ η αξιολόγηση κινδύνων λειτουργεί ως βασικό εργαλείο ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Παράλληλα, η συνεχής παρακολούθηση μέσω συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Πέτρος Καπασούρης, Γενικός Διευθυντής της Τειρεσίας & Μέλος ΔΣ ACCIS δήλωσε ότι το μέλλον παραμένει αβέβαιο, όμως η Τειρεσίας, ως Γραφείο Πίστης, βλέπει στο μέλλον, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην αξιόπιστη εκτίμηση της δυνατότητας αποπληρωμής πιστώσεων, τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις. Όπως σημείωσε, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) επιτρέπει την επεξεργασία μεγαλύτερου όγκου δεδομένων με αυξημένη ταχύτητα και ακρίβεια, υποστηρίζοντας αποτελεσματικά κάθε αίτημα χρηματοδότησης. Παράλληλα, η Τειρεσίας με τον θεσμικό της ρόλο και την τεχνογνωσία της διασφαλίζει την ποιότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται, ελέγχοντας για ανακριβή ή κατασκευασμένα δεδομένα την πληροφορία που προέρχεται από επεξεργασία ΑΙ. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και προάγεται ο υπεύθυνος δανεισμός. Τελικά, με περισσότερη και προπάντων αξιόπιστη πληροφόρηση, υποστηρίζεται η διεύρυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, παρέχοντας δίκαιες ευκαιρίες τόσο σε ιδιώτες όσο και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμη και σε περιπτώσεις με περιορισμένο ή ανύπαρκτο πιστωτικό ιστορικό.