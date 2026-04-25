Γκουντάρας – Κάκκαβα στην πρώτη συνέντευξη μετά το κόψιμο του «Εδώ TV» – «Δεν τηρήθηκαν οι όροι που συμφωνήσαμε»

Έναν μήνα μετά την αιφνίδια διακοπή της εκπομπής τους στο OPEN, Γρηγόρης Γκουντάρας και Ναταλί Κάκκαβα «έσπασαν» τη σιωπή τους, εξαπολύοντας βέλη κατά της διοίκησης του σταθμού για τους χειρισμούς στην παραγωγή του project.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας, εμφανώς πικραμένος, έκανε λόγο για μια κατάφωρη αδικία, υποστηρίζοντας πως οι συνθήκες υπό τις οποίες κλήθηκαν να εργαστούν δεν ανταποκρίνονταν σε όσα είχαν αρχικά συμφωνηθεί.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, ο σχεδιασμός αφορούσε μια δίωρη ζωντανή εκπομπή τα Σαββατοκύριακα, η οποία στελεχώθηκε από έξι άτομα μπροστά από τις κάμερες. Ωστόσο, στην πράξη, ο χρόνος μειώθηκε δραστικά στα 45 λεπτά, καθιστώντας αδύνατη την παραγωγή ποιοτικού τηλεοπτικού περιεχομένου.

«Σε 45 λεπτά εκπομπή είναι αστείο να προσπαθήσεις να παράξεις προϊόν, να προβάλεις βίντεο και να κάνεις ουσιαστικές συνεντεύξεις», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο δυσμενές περιβάλλον προβολής της εκπομπής, καθώς το «Εδώ TV» μεταδιδόταν ανάμεσα σε ζώνες telemarketing, χωρίς καμία προϋπάρχουσα βάση τηλεθέασης στη συγκεκριμένη ώρα.

Όσο για τον επίσημο λόγο της διακοπής, που σύμφωνα με τον σταθμό ήταν το υψηλό κόστος παραγωγής, ο Γρηγόρης Γκουντάρας απάντησε με αιχμές. Υπογράμμισε πως το μπάτζετ είχε εγκριθεί για δίωρο πρόγραμμα και όχι για την περιορισμένη διάρκεια που τελικά προβλήθηκε.

Μάλιστα, πρότεινε στη διοίκηση, αν θεωρούσε την εκπομπή ακριβή, να αυξήσει τις ώρες μετάδοσής της σε καθημερινή βάση για να γίνει η επένδυση αποδοτική, πρόταση που ωστόσο δεν έγινε δεκτή.

Το ζευγάρι αποκάλυψε πως η ενημέρωση για το τέλος της συνεργασίας έγινε μέσω τηλεφώνου, χωρίς περιθώρια διαπραγμάτευσης ή εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης, αφήνοντας μια γεύση απογοήτευσης για τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η επαγγελματική τους πορεία στο κανάλι της Παιανίας.