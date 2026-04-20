Νέα εποχή για το «Στούντιο 4», η ρήξη του Νίκου Στραβελάκη με τον αρχισυντάκτη του, έρχεται το «Αγρότης μόνος ψάχνει»

Μία νέα εβδομάδα άρχισε και το τηλεοπτικό θερμόμετρο είναι εδώ για να σας ενημερώσει για όλα τα καυτά θέματα του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Γι΄αυτό καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε.

Νέα εποχή για το «Στούντιο 4»

Ένα ντόμινο αλλαγών φέρνει στην ΕΡΤ η αποχώρηση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου που βάζουν πλώρη για τον ΣΚΑΪ μεταφέροντας αυτούσια την εκπομπή τους, αλλά με άλλο τίτλο, καθώς η ονομασία «Στούντιο 4» ανήκει στη Δημόσια Τηλεόραση.

Τα στελέχη της Αγίας Παρασκευής κινούνται με γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να προλάβουν τις εξελίξεις και να μην ξεκαλοκαιριάσουν προσπαθώντας να καλύψουν τις «τρύπες» του προγράμματος.

Αυτή τη στιγμή η Δανάη Μπάρκα φαντάζει η ιδανική επιλογή για τη νέα εποχή του «Στούντιο 4», ενώ αν οι συζητήσεις καρποφορήσουν συμπαρουσιαστής της θα είναι ο επί χρόνια συνεργάτης και καλός της φίλος Άρης Καβατζίκης που αυτή τη σεζόν βρίσκεται στην ομάδα της Φαίης Σκορδά.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν τα τελικά ραντεβού, ενώ, η εκτέλεση της εκπομπής θα ανήκει και πάλι στην εταιρία παραγωγής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Νάσου Γαλακτερού. Πηγές από το περιβάλλον της παρουσιάστριας επισημαίνουν ότι η Δανάη στη νέα της προσπάθεια επιθυμεί να έχει δίπλα της ανθρώπους που εμπιστεύεται.

Έτσι έχει γίνει ήδη πρόταση στη Δήμητρα Παλούδη που ήταν στο αυτί της στο «Πάμε Δανάη» να αναλάβει την αρχισυνταξία της εκπομπής, αφήνοντας τον ΣΚΑΪ και την εκπομπή του Γιάννη Τσιμιτσέλη, «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Τις επόμενες ημέρες θα σας έχω περισσότερα νέα.

Νίκος Στραβελάκης: Η παραίτηση του αρχισυντάκτη και το παρασκήνιο

Έντονο είναι το παρασκήνιο στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμήτρου στο OPEN, καθώς ο αρχισυντάκτης της εκπομπής Γιώργος Κρατημένος, υπέβαλε την παραίτηση του στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας μετά από έντονη σύγκρουση με τον Νίκο Στραβελάκη.

Το περιστατικό ακραίας έντασης στον τηλεοπτικό αέρα με καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, αλλά και το περιστατικό με την Ζωή Κωνσταντοπούλου τις προηγούμενες ημέρες με τη λάθος διαχείριση από την πλευρά των παρουσιαστών έκανε το ήδη τεταμένο κλίμα, αρκετά έκρυθμο.

Ο δημοσιογράφος υπέβαλε την παραίτηση του στη διοίκηση του OPEN με σαφείς αιχμές για το πρόσωπο του παρουσιαστή, υποστηρίζοντας πως με την εικόνα που βγάζει η εκπομπή προς τα έξω τα πολιτικά πρόσωπα είναι αρκετά δύσπιστα να δώσουν το παρών, ειδικά σε μία περίοδο που η πολιτική επικαιρότητα είναι καυτή, ενώ, ταυτόχρονα μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.

Όπως αντιλαμβάνεστε, όσο καλά αντανακλαστικά κι αν έχει ένα ενημερωτικό πρόγραμμα, αν δεν έχει τους βασικούς πρωταγωνιστές ωχριά απέναντι στον ανταγωνισμό.

Ο Γιώργος Κρατημένος παραμένει στο δυναμικό του OPEN και θα αξιοποιηθεί στον τομέα των ειδήσεων, ενώ το κανάλι της Παιανίας προσπαθεί να βρει γρήγορα λύση στο πρόβλημα που προέκυψε για να μην μείνει ακέφαλη η εκπομπή.

Σημειώνεται ότι αυτός είναι ο δεύτερος αρχισυντάκτης που αποχωρεί από την εκπομπή, καθώς, λίγο μετά τα Χριστούγεννα είχε αποχωρήσει και ο Θανάσης Μυλωνάς με σαφείς αιχμές εναντίον του Νίκου Στραβελάκη.

Είναι επίσημο: Στον ΣΚΑΪ ο Ανδρέας Γεωργίου

Με μία διθυραμβική ανακοίνωση ο ΣΚΑΪ ενημέρωσε τους τηλεοπτικούς συντάκτες ότι ο Ανδρέας Γεωργίου από την επόμενη σεζόν επιστρέφει στη συχνότητα του Φαλήρου. Ο ΣΚΑΪ επιχειρεί μία ριζική αλλαγή στην εικόνα της ψυχαγωγίας επενδύοντας και στο κομμάτι της μυθοπλασίας.

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η ομάδα του θα αναλάβουν την καθημερινή prime time ζώνη του σταθμού με τη νέα σειρά «Μπλε ώρες». Μάλιστα, πριν το κεντρικό δελτίο με τη Σία Κοσιώνη (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) θα τοποθετηθεί ακόμα μία σειρά του Ανδρέα Γεωργίου με τίτλο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».

Οι υπεύθυνοι του ΣΚΑΪ ευελπιστούν ότι με αυτό τον τρόπο θα δώσουν μία ανάσα και στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού που τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί από το αναιμικό lead in.

Πάντως επειδή η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο θα σας θυμίσω ότι ήταν στα μέσα της σεζόν όταν πριν από περίπου πέντε χρόνια ενημερωθήκαμε με μία ανακοίνωση από το MEGA ότι ο Ανδρέας Γεωργίου παίρνει μεταγραφή για το κανάλι της Συγγρού. Μαζί με τους τηλεοπτικούς συντάκτες τότε είχαν ενημερωθεί και τα στελέχη του Φαλήρου.

Έτσι πέντε χρόνια μετά ο Ανδρέας Γεωργίου επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Στο storytelling των καιρών μας, λίγες είναι οι ιστορίες που καταφέρνουν να είναι απόλυτα σύγχρονες και ταυτόχρονα διαχρονικές, αγγίζοντας και μαγνητίζοντας όλες τις γενιές. Και αυτή την έλξη προς το σύνολο του κοινού ελάχιστοι δημιουργοί έχουν καταφέρει να την κατακτήσουν.

Ο Ανδρέας Γεωργίου, ένας από τους πιο ταλαντούχους και επιτυχημένους δημιουργούς, συνδυάζοντας τις ιδιότητες του σκηνοθέτη, του παραγωγού και του ηθοποιού και έχοντας υπογράψει μερικές από τις πιο αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει στον ΣΚΑΪ.

Ο παραγωγός-ηθοποιός Κούλλης Νικολάου, συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής Make-It Productions, με τη μοναδική του προσέγγιση στη δημιουργία θα προσθέσει αναμφίβολα νέα διάσταση στα καινούργια project του ΣΚΑΪ.

Πάντα δίπλα τους, η σεναριογράφος Βάνα Δημητρίου, με πλούσια εμπειρία και αναγνωρισμένο έργο στον τομέα της τηλεόρασης. Με ικανότητα να δημιουργεί συναρπαστικές ιστορίες και χαρακτήρες που αγγίζουν τις καρδιές του κοινού.

Μια δοκιμασμένη και απόλυτα επιτυχημένη ομάδα, που φέτος κλείνει 15 χρόνια συνεργασίας, έχει ξεχωρίσει και διακριθεί στην ελληνική μυθοπλασία, με το κοινό να τους ακολουθεί πιστά σε κάθε νέο τους τηλεοπτικό ταξίδι.

Μετά τις «8 Λέξεις» που προβλήθηκε με επιτυχία από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ για δύο χρονιές, ο Ανδρέας Γεωργίου, η Βάνα Δημητρίου και ο Κούλλης Νικολάου επιστρέφουν τη νέα σεζόν με δυο φιλόδοξα projects. Τις «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ», μια συναρπαστική ιστορία που στοχεύει να γίνει η νέα αγαπημένη συνήθεια του prime time και μια ακόμα καθημερινή σειρά-έκπληξη με τίτλο «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ».

Τίτλοι τέλους για τη «Φάρμα» στο Star – Ποιο ριάλιτι αναλαμβάνει τη διαδοχή

Οριστική είναι πλέον η απόφαση των ιθυνόντων του Star να αποσύρουν τη «Φάρμα» από τον προγραμματισμό της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν. Παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς και τις διαβουλεύσεις των τελευταίων εβδομάδων, το κανάλι κατέληξε στην απόφαση να μην ανανεώσει το αγροτικό ριάλιτι για έναν νέο κύκλο επεισοδίων.

Η ολοκλήρωση της «Φάρμας», ωστόσο, δεν φαίνεται να απομακρύνει τον σταθμό από το… αγροτικό στοιχείο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στην εκπομπή «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα», το Star προσανατολίζεται στην επαναφορά ενός άλλου γνώριμου project.

Tο κανάλι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εντάξει στο νέο του πρόγραμμα το ριάλιτι γνωριμιών «Αγρότης μόνος ψάχνει». Η κίνηση αυτή υποδηλώνει την επιθυμία του σταθμού να διατηρήσει την επαφή με το φυσικό περιβάλλον και την ύπαιθρο, αλλάζοντας όμως το ύφος της παραγωγής από διαγωνιστικό σε ριάλιτι σχέσεων.

Παραμένει στον ΑΝΤ1 ο Νίκος Χατζηνικολάου – Επίσημη η ανανέωση της συνεργασίας

Σταθερός στο δυναμικό του ΑΝΤ1 παραμένει ο Νίκος Χατζηνικολάου, καθώς ο σταθμός του Αμαρουσίου ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση της συνεργασίας τους.

Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού επισφραγίζει την εμπιστοσύνη των δύο πλευρών, επιβεβαιώνοντας πως ο έμπειρος δημοσιογράφος και εκδότης θα συνεχίσει να ηγείται του ενημερωτικού τομέα του σταθμού, δίνοντας τέλος στα σενάρια μεταγραφολογίας.

Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Χατζηνικολάου, με την οποία η δεκαετής συνεργασία των δύο πλευρών συνεχίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια, επιβεβαιώνοντας έναν διαχρονικά σταθερό και ισχυρό δεσμό.

Ο κορυφαίος δημοσιογράφος, που έχει αφήσει το στίγμα του στη δημοσιογραφική ταυτότητα του ΑΝΤ1, θα συνεχίσει τη σημαντική πορεία του στον σταθμό, με απαρέγκλιτο προσανατολισμό την εγκυρότητα και την αξιοπιστία.

Με την καθοριστική του παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και μέσα από την εμβληματική εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», καθώς και το «Πρόσωπο με Πρόσωπο», θα συνεχίσει να προσεγγίζει τα γεγονότα με διεισδυτικότητα, ψυχραιμία και συνέπεια, αναδεικνύοντας με αμεσότητα τον δημόσιο διάλογο και τις σημαντικότερες εξελίξεις της επικαιρότητας.

Σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών, εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και πολλαπλών κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων, η παρουσία του Νίκου Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1 θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, σε ό,τι αφορά τη σφαιρική, αξιόπιστη και ουσιαστική ενημέρωση.