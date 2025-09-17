«Κλείδωσε» η πρεμιέρα του «Voice» στον ΣΚΑΪ – Επιστρέφει τηλεοπτικά ο Γιώργος Μαζωνάκης

Το «The Voice of Greece», ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός που καθηλώνει εκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο, είναι για 11η σεζόν στον ΣΚΑΪ!

Σύμφωνα με πληροφορίες τα γυρίσματα του επιτυχημένου show θα αρχίσουν αύριο (18.09), ενώ η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 21.00.

Η παρέα που ξεχώρισε και αγαπήθηκε την προηγούμενη σεζόν, με αληθινή χημεία, χαρούμενη διάθεση, ατάκες και εξομολογήσεις που συζητήθηκαν, παίρνει ξανά τη θέση της για ακόμα πιο δυνατές μουσικές μονομαχίες. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, με τη μουσική γνώση, την εμπειρία, το χιούμορ και τα απρόβλεπτα… challenges, προσπαθούν να πείσουν τους διαγωνιζόμενους να ενταχθούν στην ομάδα τους.

Ποιος από τους αγαπημένους coaches θα συγκεντρώσει τις καλύτερες φωνές; Ο Γιώργος Καπουτζίδης επιστρατεύει τη ζεστασιά, το χιούμορ και τη θετική του ενέργεια, για να υποδεχθεί τους τέσσερις coaches και να βρεθεί στο πλευρό των διαγωνιζόμενων. Οι Blind Auditions δίνουν και φέτος το πρώτο στίγμα: Διαγωνιζόμενοι όλων των ηλικιών ανεβαίνουν στο stage του #TheVoiceGR και, με μοναδικό «όπλο» τη φωνή, διεκδικούν μια θέση στον απόλυτο μουσικό διαγωνισμό.