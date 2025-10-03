«Kitchen Lab»: Ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει αύριο, Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 16:40, στον ALPHA

Ο Άκης Πετρετζίκης ανοίγει το «Kitchen Lab», το… εργαστήρι μαγειρικής του, κι επιστρέφει στην πιο αγαπημένη μαγειρική εκπομπή της τηλεόρασης. Από αύριο Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 16:40 και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 16:40 στον Alpha, ο αγαπημένος μας σεφ και παρουσιαστής θα μας λέει την πιο νόστιμη καλησπέρα.

Αύριο Σάββατο 4 Οκτωβρίου ο Άκης Πετρετζίκης με ανανεωμένη διάθεση είναι πανέτοιμος να μοιραστεί μυστικά γεύσης και απόλαυσης, αλλά και πιάτα που υπόσχονται να γίνουν τα νέα αγαπημένα των τηλεθεατών.

Κι αν μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι τα έχουμε δει όλα, ο Άκης εγγυάται πως αυτή η χρονιά θα φέρει ακόμη περισσότερες εκπλήξεις. Έτσι, η πρεμιέρα ξεκινά δυναμικά με τρεις μοναδικές συνταγές, που ξεχωρίζουν για την απλότητά τους και τη μοντέρνα τους ματιά.

Για ορεκτικό στο μενού της πρεμιέρας φτιάχνει σουβλάκια λαχματζούν, μια ανατρεπτική συνταγή που παντρεύει το αγαπημένο street food με την ανατολίτικη κουζίνα. Ο Άκης ετοιμάζει ζουμερό κιμά με μυρωδικά, τον απλώνει πάνω σε αραβικές πίτες, κόβει με ευφάντασο τρόπο κομμάτια και δημιουργεί λαχταριστά σουβλάκια, που ψήνονται στον φούρνο και σερβίρονται με αρωματικό γιαούρτι, πατάτες τηγανητές και φρέσκια ρίγανη.

Για κυρίως γεύμα, ο αγαπημένος μας σεφ ετοιμάζει τα γεμιστά της τεμπέλας, μια έξυπνη, εύκολη και πεντανόστιμη εκδοχή του κλασικού ελληνικού φαγητού.

Χωρίς κόπο και πολύωρη προετοιμασία, ο Άκης αναμειγνύει όλα τα υλικά στην κατσαρόλα, ψήνει στον φούρνο και σερβίρει με φέτα, μυρωδικά και φρυγανισμένο ψωμί. Έτσι, τα γεμιστά αποκτούν μια νέα, πιο τεμπέλικη αλλά εξίσου απολαυστική διάσταση.

Τέλος, για πρώτο επιδόρπιο της σεζόν ο Άκης επιλέγει να κεράσει καριόκες Dubai Chocolate, ένα κλασικό γλυκό σε μια πολυτελή εκδοχή. Με τραγανό κανταΐφι, πλούσια πραλίνα φιστικιού, λευκή σοκολάτα, φιστίκι Αιγίνης και αρωματικό κονιάκ, δημιουργεί καριόκες που «ταξιδεύουν» στη Μέση Ανατολή και επιστρέφουν πιο σοκολατένιες και απολαυστικές από ποτέ.

Με τρεις συνταγές που ενώνουν το μεράκι με τη δημιουργικότητα, ο Άκης Πετρετζίκης δίνει το στίγμα της νέας σεζόν: το Kitchen Lab επιστρέφει για να μας θυμίσει γιατί παραμένει το πιο λαχταριστό τηλεοπτικό ραντεβού του Σαββατοκύριακου!

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ο Άκης Πετρετζίκης παραδίδει το πρώτο κυριακάτικο «Kitchen Lab» της νέας σεζόν, στις 16:40, ένα επεισόδιο γεμάτο street food διάθεση, comfort χαρακτήρα και γεύσεις που ενώνουν τη φαντασία με την απλότητα. Το μενού της ημέρας είναι αφιερωμένο σε όσους αγαπούν το σπιτικό αλλά και το αναπάντεχο!

Ο Άκης ξεκινά με ένα… βρόμικο διαφορετικό! Ένα σάντουιτς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, αφού στη θέση των λουκάνικων και των τυποποιημένων σος, ο τόνος παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο αγαπημένος μας σεφ ψήνει τα ψωμάκια στο σχαροτήγανο, καβουρδίζει σουσάμι και ετοιμάζει μια δροσερή coleslaw με λάχανο, καρότο, κρεμμυδάκι, γιαούρτι, μαγιονέζα, μουστάρδα, μέλι και μυρωδικά. Συνδυάζει τα υλικά με τον τόνο και λίγο από το αρωματικό λάδι του, σερβίροντας ένα street food πιάτο με φρεσκάδα, ισορροπία και απίστευτη νοστιμιά.

Συνεχίζει με το κλασικό κοτόπουλο λεμονάτο, σε μια πανεύκολη εκδοχή στη χύτρα ταχύτητας. Ο Άκης δίνει χρώμα στα κομμάτια του κοτόπουλου, τα αλευρώνει και τα αρωματίζει με θυμάρι, ρίγανη, δάφνη και σκόρδο.

Προσθέτει πατάτες κυδωνάτες, κρεμμύδι και μουστάρδα, σβήνει με κρασί, συμπληρώνει νερό και λεμόνι και τα αφήνει να σιγοβράσουν. Σε μόλις 35-40 λεπτά, έχει έτοιμο ένα comfort φαγητό με πατάτες που λιώνουν και τρυφερό κοτόπουλο, το οποίο σερβίρει με φρέσκια ρίγανη, ελαιόλαδο και πιπέρι.

Για επιδορπιο, ο αγαπημένος μας σεφ παρουσιάζει ένα αφράτο κέικ με χουρμάδες, βγαλμένο από τα βάθη της Ανατολής. Μουλιάζει χουρμάδες σε νερό με σόδα, τους ενσωματώνει σε μείγμα με μαρέγκα, βούτυρο, ζάχαρη, κρόκους, γάλα, αλεύρι και βανίλια και ψήνει μέχρι να αποκτήσει ανάλαφρη, αφράτη υφή.

Το ολοκληρώνει με επικάλυψη φυστικοβούτυρου και μελιού και στολίζει με βασιλικούς χουρμάδες, δημιουργώντας ένα light αλλά απολαυστικό γλυκό που συνδυάζει θρεπτικά στοιχεία και υπέροχη γεύση.

Με ένα street food διαφορετικό, ένα παραδοσιακό comfort πιάτο στην πιο εύκολη εκδοχή του και ένα γλυκό με ανατολίτικο χαρακτήρα, ο Άκης Πετρετζίκης συνεχίζει να αποδεικνύει κάθε φορά πόσο απολαυστική μπορεί να είναι η μαγειρική στο σπίτι, ειδικά τα Σαββατοκύριακα!

Δείτε το trailer εδώ: