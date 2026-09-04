Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ;
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Κωνσταντινούπολη: Αστυνομικοί σκότωσαν άνδρα που ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση (βίντεο)

Από τα πυρά τραυματίστηκε ακόμα ένα άτομο όπου βρίσκονταν στο σημείο

Κωνσταντινούπολη: Αστυνομικοί σκότωσαν άνδρα που ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Αστυνομικοί στην Κωνσταντινούπολη εξουδετέρωσαν έναν νεαρό που φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα.

Η καταδίωξη του 21χρονου Μπερκάν Τσιλ έγινε σε σταθμό λεωφορείων στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσα σε πλήθος κόσμου και καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral. Οι αρχές διέθεταν πληροφορίες πως ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα για λογαριασμό του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), με αποτέλεσμα αστυνομικοί και στελέχη των μυστικών υπηρεσιών (ΜΙΤ) να εξαπολύσουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γρήγορα έφτασαν στα χέρια τους πληροφορίες πως ο νεαρός είχε αγοράσει εισιτήριο για να επιβιβαστεί σε λεωφορείο από τον σταθμό Σουλτανμπεϊλί.

Όταν έφτασαν στο σημείο και τον εντόπισαν, ο 21χρονος άνοιξε πρώτος πυρ με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να απαντήσουν.

Σε δευτερόλεπτα ακινητοποιήθηκε και εξουδετερώθηκε.

Από τα πυρά τραυματίστηκε ακόμα ένα άτομο όπου βρίσκονταν στο σημείο.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ