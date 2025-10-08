Κατερίνα Στικούδη: Απαντά στον Σταύρο Μπαλάσκα – «Έχει βάλει κοριούς και τα ακούει όλα;»

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε η Κατερίνα Στικούδη, η οποία σχολίασε, μεταξύ άλλων, τη λήξη της συνεργασίας της με τους Vegas, αλλά και την πρόσφατη αποχώρηση του συζύγου της, Βαγγέλη Σερίφη, από την εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στην απόφαση να ολοκληρωθεί η συνεργασία της με το συγκρότημα Vegas, δηλώνοντας πως ο κύκλος αυτός έκλεισε, αλλά η σχέση τους παραμένει φιλική.

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Στικούδη κλήθηκε να απαντήσει στον Σταύρο Μπαλάσκα, μετά τα σχόλια που έκανε σχετικά με τον ρόλο της ίδιας στην αποχώρηση του συζύγου της, Βαγγέλη Σερίφη, από την εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω».

«Ο σύζυγός μου λέει και κάνει αυτό που νιώθει. Το θέμα είναι να είμαστε χαρούμενοι με τις επιλογές μας. Δεν νομίζω ότι πήγαινε για τον Βαγγέλη η δήλωση του Μπογδάνου το καλό που του θέλω. Γιατί με βάζετε στη μέση σαν μπαλάκι; Όποιος θέλει να ενημερωθεί περισσότερο να ρωτήσει τον κύριο Μπογδάνο και τον κύριο Σερίφη», δήλωσε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Α είναι μέσα στο σπίτι μας και μας παρακολουθεί; Έχει βάλει κοριούς και τα ακούει όλα. Και πάλι δικό μας θέμα, μέσα στο σπίτι μας να λέμε τη γνώμη μας και να ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας και ο ένας να επηρεάζει τον άλλον. Στο τέλος της μέρας ο καθένας κάνει τις επιλογές του, και ο Βαγγέλης και εγώ, στους δικούς μας τομείς ο καθένας», συμπλήρωσε η Κατερίνα Στικούδη.

