Σε πλήρη έλεγχο η φωτιά στην Αργιθέα Παιανίας

Σε πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Αργιθέα στην Παιανία, στην οδό Σουλίου.

Περιπολικά οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να την περιορίσουν ενώ στη συνέχεια πυροσβεστικό αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρίψη νερού και έτσι οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε 30 λεπτά.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 12:00.

Σε πλήρη έλεγχο η #πυρκαγιά στην περιοχή Αργιθέα στην Παιανία Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026

Κινητοποιήθηκαν 74 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παιανίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 12:13, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

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Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Αργιθέα Παιανίας, όπου νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ειδικότερα, είχε διακοπεί η κίνηση των οχημάτων στην οδό Παπαγγελάκη από το ύψος της λεωφόρου Σπάτων έως τον σταθμό του προαστιακού Κάντζας και στα ρεύματα κυκλοφορίας.