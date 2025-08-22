Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Κατερίνα Καραβάτου: Επέστρεψε στο «Καλοκαίρι παρέα» και αποκάλυψε το απρόοπτο με το μάτι της

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στο πλατό με καθυστέρηση

DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:08

Ένα μικρό απρόοπτο σημάδεψε τη σημερινή εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», καθώς η Κατερίνα Καραβάτου εμφανίστηκε στο πλατό με καθυστέρηση. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, αν και δεν βρέθηκε στην έναρξη της εκπομπής, εμφανίστηκε κανονικά μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

Την εκπομπή άνοιξε μόνος του ο συνεργάτης της, Νίκος Μισίρης, ο οποίος εξήγησε πως η Κατερίνα Καραβάτου αντιμετώπιζε ένα μικρό πρόβλημα με το μάτι της, αλλά τόνισε ότι θα βρίσκεται κανονικά στο πλατό στη συνέχεια.

Η αποκάλυψη της Κατερίνας Καραβάτου για το πρόβλημα υγείας

Με την εμφάνισή της, η Κατερίνα Καραβάτου θέλησε να δώσει η ίδια μια εξήγηση για την απουσία της. Όπως ανέφερε, το προηγούμενο βράδυ εμφάνισε μια αλλεργική αντίδραση στο μάτι της, με αποτέλεσμα το πρόσωπό της να είναι ελαφρώς πρησμένο.

Αυτό είχε ως συνέπεια να χρειαστεί περισσότερη ώρα για το μακιγιάζ και την προετοιμασία της, ώστε να είναι έτοιμη για την εκπομπή.

Η παρουσιάστρια αντιμετώπισε το γεγονός με τον χαρακτηριστικό της αυθορμητισμό και το χιούμορ της, δείχνοντας ότι τέτοια απρόοπτα δεν μπορούν να της χαλάσουν τη διάθεση.

Δείτε το βίντεο:

