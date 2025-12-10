Καινούργιου για Τούνη-Αλεξάνδρου: «Οφείλουν για το παιδί τους να είναι όλα αρμονικά μεταξύ τους»

Η Κατερίνα Καινούργιου φιλοξένησε χθες στην εκπομπή της τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος αναφέρθηκε λεπτομερώς στη σχέση και τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη. Η γνωστή influencer, βλέποντας τα όσα δήλωσε ο πρώην σύντροφός της, αντέδρασε άμεσα, ξεσπώντας με ένα βίντεο-«καρφί» στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Ο σάλος που προκλήθηκε από την έντονη και δημόσια απάντηση της Ιωάννας Τούνη στα λεγόμενα του Δημήτρη Αλεξάνδρου, έφερε την Κατερίνα Καινούργιου σε δύσκολη θέση, οδηγώντας την σε μια δημόσια τοποθέτηση.

Η παρουσιάστρια σχολίασε, μέσα από την εκπομπή της, τόσο τη συνέντευξη όσο και την επακόλουθη σφοδρή αντίδραση της influencer.

Όλα όσα είπε η Κατερίνα Καινούργιου

«Ο Δημήτρης ήταν ευγενέστατος, ειλικρινής και πήρα και πάρα πολλά μηνύματα για τον Δημήτρη. Ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Αν δεν κάνω λάθος, προκάλεσε αντιδράσεις. Εγώ αντιλήφθηκα τα λεγόμενα του όπως τα αντιλήφθηκαν και κάποιοι από τους τηλεθεατές», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Και πρόσθεσε: «Δεν θεωρώ ότι το είπε για να την υποβιβάσει. Απλά ο άνθρωπος είπε ότι όταν τη γνώρισε, ακόμη δεν είχε όλη αυτή την τεράστια επιτυχία. Στο μυαλό του, στις αρχές ήταν πιο απλή, αυτό ήθελε να πει. Δεν το είπε με καμία κακία. Έγραφαν και στα σχόλια ότι ο Δημήτρης δεν τα είπε με κακία, η Ιωάννα υπονόησε ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από όλο αυτό».

«Δεν θα ήθελα να ρίξουν το επίπεδό τους, ούτε η Ιωάννα το έχει ρίξει ούτε ο Δημήτρης. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα υπέροχο παιδί και οφείλουν για τα μάτια του, ακόμα και αν δεν έχουν τις τέλειες σχέσεις, να είναι αρμονικά μεταξύ τους, κάτι που νομίζω έχουν καταφέρει. Δεν είδα τίποτα το επιλήψιμο στη χθεσινή του συνέντευξη, θα τον προστάτευα», συμπλήρωσε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: