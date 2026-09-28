Θεοδωρικάκος: “Καταδικάζω τις επιθέσεις στα γραφεία της ΝΔ σε Κυψέλη και Δάφνη”

Τις επιθέσεις στο γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέα Δημοκρατίας στην Κυψέλη καταδίκασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρει σε ανάρτησή του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταδικάζω απερίφραστα τις επιθέσεις στα γραφεία του κόμματός μας στην Κυψέλη, καθώς και τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη.

Οι θρασύδειλες αυτές ενέργειες δεν τρομοκρατούν ούτε την παράταξή μας, ούτε τα στελέχη μας, ούτε τη Δημοκρατία. Η ελευθερία της έκφρασης και οι θεσμοί μας είναι πολύ πιο ισχυροί από τους τραμπουκισμούς και τη βία. Συνεχίζουμε σταθερά, δίπλα στους πολίτες.