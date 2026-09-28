Θάνατος Μαζωνάκη: Αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή η Γάκα – Ευθύνες μόνο για τα μηχανήματα ανέλαβε ο Θεοδωρόπουλος

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη με νέες πληροφορίες από τις καταθέσεις των δύο γιατρών, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής στις 9 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η γιατρός Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι δεν έδωσε μέθη στον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ανέλαβε την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων.

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Παράλληλα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της δικηγορικής εταιρείας που έχει αναλάβει το ζευγάρι θα απέχει «από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» η υπεράσπιση των κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται: «Η Δικηγορική Εταιρεία “Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες” δηλώνει ότι, από σεβασμό στην ελληνική Δικαιοσύνη και την εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».

Στο μεταξύ, νέα καταγγελία ασθενούς ήρθε στο φως της δημοσιότητας για την Ιωάννα Γάκα.

Συγκεκριμένα, η Νταϊάνα Στεφάνου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι «μου έδινε σπόρους τσία και μου έλεγε να τρώω συγκεκριμένα μακαρόνια με ζέα γιατί έτσι θα καθαρίσει ο οργανισμό μου και θα έχω λιγότερες πιθανότητες να πάθω καρκίνο όπως ο πατέρας μου».

Όπως είπε η κ. Στεφάνου για τη γνωριμία της με την Ιωάννα Γάκα «είχα μια απώλεια σε προσπάθεια εξωσωματικής και επειδή είχα πάρει βάρος ήμουν συστημένη από φίλους που είχαν έρθει από την Κύπρο που είχε παρουσιαστεί ως γυναικολόγος ότι ακολουθούσε μια μέθοδο που ακολουθούσαν στην Αμερική, κβαντική ιατρική».

«Μου είπε ότι θα έπρεπε να κάνω μια θεραπεία αποτοξίνωσης για να φύγουν οι ορμόνες από το συκώτι που είχε επιβαρυνθεί λόγω εξωσωματικής, για να πετύχει η επόμενη» συνέχισε στην καταγγελία της η κυρία Στεφάνου περιγράφοντας ότι η Ιωάννα Γάκα «μου είχε δώσει τσία και να παίρνω συγκεκριμένα μακαρόνια με ζέα. Μου έγραψε ένα κατεβατό από βιταμίνες από το εξωτερικό, είχε και ένα φαρμακείο από όπου θα μπορούσα να τα προμηθευτώ που την ήξεραν».

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Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα η κυρία Γάκα της έλεγε «θα έπρεπε να καθαρίζω τον οργανισμό μου γιατί θα έχω καλύτερο δέρμα, θα είμαι πιο γερή και θα έχω λιγότερες πιθανότητες να πάθω καρκίνο όπως ο πατέρας μου. Ότι αν την ακολουθούσα θα μπορούσα να είμαι πιο κοντά στο αποτέλεσμα της πιο επιτυχημένης εξωσωματικής».

Μιλώντας για την επίσκεψή της στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου είπε για την Ιωάννα Γάκα «με έβαλε σε ένα μηχάνημα με καλώδια στο κεφάλι, τα πόδια, τα χέρια που θα κάνει scaning και θα μας δείξει στον οργανισμό ποιο πρόβλημα είναι πιο έντονο».

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Όσον αφορά την αμοιβή που της ζητήθηκε, η κυρία Στεφάνου είπε «είχα δώσει 350 ευρώ και επειδή της είπα ότι αν είναι έτσι κάθε 1-1,5 μήνα εγώ δεν θα μπορώ, εκείνη μου είπε “θα μου δίνετε 50 ευρώ λιγότερο και θα φτάσουμε στο πλαφόν των 200 ευρώ».

«Επειδή, δε, με είχε δει λίγο δύσπιστη φώναξε τον άνδρα της, που δεν μου άρεσε, ο οποίος μου είπε ότι είμαι παθολόγος και θα είμαι εδώ για οποιοδήποτε πρόβλημα και θα σας παρακολουθούμε μαζί. Εγώ έχασα 2 κιλά την πρώτη εβδομάδα και αυτό μου δημιούργησε εμπιστοσύνη. Θα ήθελα πραγματικά την τιμωρία τους» κατέληξε η κυρία Στεφάνου.